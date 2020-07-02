Бжания об остановке ИнгурГЭС на ремонт: без электричества не останемся

В 2021 году на три месяца планируется отключение пяти агрегатов ИнгурГЭС из-за запланированного ремонта деривационного тоннеля. Из-за ремонта будет прекращена подача воды, с помощью которой вырабатывается электроэнергия.

СУХУМ, 2 июл — Sputnik, Бадри Есиава. Абхазия не останется без электроэнергии в период остановки работы ИнгурГЭС, который запланирован в 2021 году, сказал глава государства Аслан Бжания на пресс-конференции в Сухуме в четверг 2 июля.

"Без электричества не останемся", - заявил президент.

Президент подчеркнул, что вопросы обеспечения электроэнергией республики также обсуждался во время его пребывания в Москве, куда Бжания был приглашен на празднование юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Бжания отметил, что Российская Федерация окажет помощь в решении этого вопроса, но в каком виде она будет предоставлена, требует обсуждения.

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