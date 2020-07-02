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Бжания поручит изучить вопрос проведения амнистии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200702/1030457565/Bzhaniya-poruchit-izuchit-vopros-provedeniya-amnistii.html

Президент Абхазии Аслан Бжания 2 июля проводит пресс-конференцию в здании Администрации президента.

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что поручит изучить вопрос проведения амнистии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос одного из журналистов Бжания отметил, что проводить амнистию ко вступлению в должность нового президента "было бы странно", но сам вопрос об амнистии уже назрел, отметил президент.

Глава государства отметил, что этот вопрос будет изучаться в ближайшее время.

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