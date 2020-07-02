Бжания поручит изучить вопрос проведения амнистии

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания заявил, что поручит изучить вопрос проведения амнистии. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

Отвечая на вопрос одного из журналистов Бжания отметил, что проводить амнистию ко вступлению в должность нового президента "было бы странно", но сам вопрос об амнистии уже назрел, отметил президент.



Глава государства отметил, что этот вопрос будет изучаться в ближайшее время.

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