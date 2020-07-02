Кризис и спад: Бжания рассказал о перспективах восстановления аэропорта Сухума

СУХУМ, 2 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе пресс-конференции рассказал о том, что прогнозировать сроки восстановления и запуска аэропорта в Сухуме сейчас сложно, так как группа компаний, занимавшаяся этим проектом в данных условиях не считает его "актуальным".

"Последние несколько лет этим вопрос занималась группа компаний "Синдика" перед вылетом из Москвы поздно ночью (Бжания посещал столицу России в июне в рамках праздничных мероприятий в честь 75-летия победы - ред.) ко мне приехал президент этой компании. Я думал, мы будем говорить о развитии этого проекта, но, к сожалению, разговор приобрел другую форму, с учетом того кризиса, который складывается, с учетом того, что прогнозируется спад объемов перевозок, грузопотока и пассажиров, он сказал о том, что этот проект для них теряет свою актуальность, потому как он очень затратный и так далее", - рассказал президент.

Он отметил, что Абхазия будет искать возможности для восстановления аэропорта, но говорить о каких-то сроках пока рано.

"Вот такая у нас новость на сегодняшний день, к сожалению. Конечно, мы будем искать возможности, но мне теперь уже сложно о чем-то конкретном говорить, потому что мы очень рассчитывали, собирали материалы. Я думал, что этот проект будет реализован, но, к сожалению, у нас такая не очень воодушевляющая новость", -заключил Аслан Бжания.

В 2019 году аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, ему был присвоен международный буквенный код. Инвесторы планировали восстановить аэропорт за два года, проект предполагал восстановления с нуля всего комплекса аэропорта кроме взлетной полосы, которая требует глубокого ремонта.

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