Сухумский аэропорт получил статус совместного базирования

После открытия Сухумский аэропорт сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки.

СУХУМ, 26 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Аэродром международного аэропорта "Сухум" имени Владислава Ардзинба получил статус аэродрома совместного базирования, такое решение принял Кабмин Абхазии в пятницу 26 июля, передает с места корреспондент Sputnik.

Проект распоряжения президента Абхазии предусматривает использование сухумского аэропорта для размещения гражданских и государственных судов в соответствии с Воздушным кодексом Республики Абхазия.

Представил проект председатель Госкомитета Республики Абхазия по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия. Он рассказал, что работа по реанимированию сухумского аэропорта началась в 2018 году с привлечением российского инвестора для подготовки проектно-сметной документации. Эта часть работы завершится в августе 2019 года.

Пипия отметил, что аэропорт после открытия сможет принимать от трех до пяти тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок.

Сухумский аэропорт был построен в 1960-е годы. Он расположен в 18 километрах от Сухума в поселке Бабушара. До начала 1990-х годов из аэропорта совершались рейсы самолетов во многие города СССР, а вертолетными линиями Сухум был соединен с несколькими населенными пунктами Абхазии. Пассажирооборот составлял летом до 5 тысяч пассажиров в сутки, зимой до 1 тысячи.

В годы Отечественной войны народа Абхазии оба здания аэровокзала и гостиница аэропорта были повреждены, а взлетно-посадочные полосы заминированы. В 1993 году аэропорт был закрыт. К 2000 году полосы полностью разминировали, старое здание аэровокзала отремонтировали и стали использовать их для осуществления внутренних полетов: в село Псху и приема спецрейсов ООН и самолетов из России.

В 2006 году Международная организация гражданской авиации ICAO аннулировала код аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов. С тех пор запись о возобновлении его действия не была внесена. Аэропорт закрыт для международного сообщения. Авиакомпании - члены международного воздушного союза IATA не выполняют полеты в Абхазию. Во избежание санкций IATA российские авиакомпании также не летают в Сухум.

В августе 2008 года во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в аэропорту впервые за 15 лет произвели посадку военно-транспортные самолеты России, которые доставили десантников и военную технику. 14 сентября 2008 года в аэропорту впервые за послевоенное время сел авиалайнер – самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В июле 2011 года Правительство Абхазии и российская авиакомпания "Новапорт" заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству. Согласно соглашению, инвестор планировал реконструировать аэровокзал и взять его в аренду на длительный срок.

В ноябре 2014 года было подписано соглашение о намерениях по сотрудничеству в реконструкции Сухумского аэропорта между правительством Абхазии и российской компанией "Аэропорт Девелопмент", входящей в промышленную группу "Базовый Элемент". Российская компания должна была отвечать за строительство комплекса аэропорта — это вокзал, гостиницы, магазины, рестораны, а правительство Абхазии за инфраструктуру, средства связи, искусственное покрытие, обеспечение безопасности полетов, транспорт и обучение специалистов.

Сегодня аэропорт используется для базирования ВВС Абхазии, состоящих из пяти легких штурмовиков L-39 и шести вертолетов.