В направлении Сочи и Крыма образовались пробки из-за туристов

После снятия карантина растет число машин в сторону Азово-Черноморского побережья. По данным на 1 июля, входящий поток авто превысил 38 тысяч в сутки.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. С окончанием карантина на российских трассах на южном направлении образовались пробки из-за туристов, которые хотят добраться до моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные управления ГИБДД по Кубани.

Самые проблемные участки на пути к побережью Черного и Азовского морей на Кубани - участки трассы М-4 "Дон" от Горячего Ключа до Туапсе и дорога в сторону Крыма от Славянска-на-Кубани до поселка Светлый путь Ленина.

Заторы на трассах региона летом связаны с тем, что нынешние двух- или трехполосные автодороги проектировались из расчета, что по ним будут проезжать 2-6 тысяч машин в сутки, однако фактически в разгар сезона на основных направлениях к Черному морю интенсивность движения достигает 40 - 50 тысяч авто в день. Ширина проезжей части свыше 40% дорог регионального значения и более 50% федеральных дорог не отвечает такой интенсивности движения, отметили в управлении ГИБДД

"В режиме перегрузки, с возможным образованием заторовых ситуаций в летний сезон, функционируют участки дорог, ведущих в направлении городов Сочи, Новороссийска. В первую очередь это трехполосные участки автодороги М-4 "Дон" от города Горячий Ключ до поселка Джубга, автодорога федерального значения А-147 "Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия" от поселка Джубга до Туапсе, а также в границах Лазаревского района города Сочи", - сообщили в отделе пропаганды кубанского УГИБДД.

ГИБДД рекомендует туристам пользоваться навигаторами и планировать поездки, учитывая, что дороги в сторону побережья наиболее загружены по пятницам и воскресеньям.

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