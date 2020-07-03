Отставание на 72 миллиона: полугудовой план по поступления в бюджет Абхазии не выполнен

В июне отставание от плана составило более 50 миллионов рублей, в июле прогнозируется еще более значительное расхождение с плановыми показателями.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. План по налоговым поступлениям в бюджет Абхазии за полгода выполнить не удалось, рассказал премьер-министру Александру Анкваб министр по налогам и сборам Даур Курмазия в ходе совещания премьера с представителями финансово-экономического блока правительства. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В рабочей встрече также приняли участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба и и.о. председателя Государственного таможенного комитета Гурам Инапшба.

Курмазия доложил о полугодовых показателях налоговых поступлений в бюджет страны:

"За июнь при плане 189 миллионов поступило по уточненным данным управления казначейства 138 миллионов. Таким образом, за 6 месяцев поступило 988 миллионов Выполнение – 93,2%, отставание – 72,6 миллиона рублей", - доложил Курмазия.

Министр констатировал, что в июне отставание от плана составило 50,8 миллиона рублей, а с учетом того, что плановые показатели за июль выше июньских и равны 300 миллиона рублей, в ведомстве прогнозируют более значительный разрыв в июле.

Курмазия также сообщил, что отставание наблюдается по Сухуму, Ткуарчалскому, Гудаутскому и Гагрскому районам.

Гурам Инапшба привел данные товарооборота: в первом полугодии 2020 года товарооборот зарегистрирован на сумму 11 миллиардов 697 миллионов рублей при плане 13 миллиардов 320 миллионов рублей.

Он подчеркнул, что показатели этого года на уровне 2019 года.

Что касается сведений по начислению таможенных платежей, в бюджет республики за 6 месяцев 2020 года поступило 815 миллионов рублей при плане 916 миллионов. Фактические поступления по таможенным платежам в первом полугодии 2020 года превышают показатели 2019 года на 36 миллионов рублей.

"Вице-премьер, министр финансов резюмировал, что ситуация с финансированием расходов государства непростая, но на текущий момент регулируемая. Минфин с незначительным отставанием от графика покрывает потребность расходов в социальной и прочих сферах", - говорится в сообщении.

По его сообщению, в ведомстве работают над перераспределением расходов в пользу обеспечения финансированием приоритетных на данный период направлений.

Он добавил, что бюджет республики в значительной части зависит от работы фискальных органов. Это в свою очередь требует усиления работы профильных ведомств и эффективного межведомственного взаимодействия.

Премьер-министр поручил руководителям ведомств с учетом сложной ситуации лучше использовать фактор администрирования.

Читайте также: