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Сотрудниц Сбербанка Абхазии подозревают в снятии денег со счетов умерших пенсионеров

В Абхазии
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Сотрудниц офиса Сбербанка в Сухуме заподозрили в незаконном обналичивании почти двух с половиной миллионов рублей с пенсионных счетов.

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии провело проверку по факту растрат и присвоения денежных средств в особо крупном размере сотрудницами Сбербанка Абхазии, сообщается на сайте МВД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, двух сотрудниц дополнительного офиса №1070 Сбербанка (расположен по адресу Проспект Аиааира, 84) в Сухуме заподозрили в неправомерной транзакции и обналичивания денежных средств со счетов умерших пенсионеров.

"В период времени с декабря 2018 по март 2019 года бывшей сотрудницей банка обналичены с пенсионных счетов умерших лиц денежные средства в сумме 1 миллион 821 тысяча 114 рублей. Так же в период с декабря 2018 года по май 2019-го со счетов клиентов банка – умерших пенсионеров незаконно обналичила и присвоила 638 тысяч 214 рублей вторая операционистка – сотрудница дополнительного офиса №1070 в городе Сухум", - говорится в сообщении.

Материал по данному факту для принятия процессуального решения переслан в прокуратуру Сухума.

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