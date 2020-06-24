Гражданин Абхазии подозревается в неуплате налогов на семь миллионов рублей

Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере наказывается штрафом в размере от 50 до 150 тысяч рублей либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Индивидуальный предприниматель Сурен Саакян стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на общую сумму в почти 7 миллионов рублей, сообщает сайт МВД Абхазии.

Индивидуальный предприниматель Саакян занимался строительными работами. По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в 2016 году он получил в общей сложности прибыль в 1 миллион рублей, в 2017 и 2018 прибыль предпринимателя составила 35 миллионов 850 тысяч рублей.

Таким образом, за три года Саакян получил прибыль в более, чем 36 миллионов рублей, и, по версии следствия, попытался уклониться от уплаты налогов.

"Действуя умышленно из корыстной заинтересованности, предприниматель не уплатил подлежащие к начислению и зачислению в бюджет Республики Абхазия налог на добавленную стоимость в размере 3 миллиона 349 тысяч рублей и подоходный налог в размере 3 миллиона 350 тысяч рублей, тем самым уклонился от уплаты налогов и сборов с физического лица в сумме 6 миллионов 699 тысяч рублей путем не предоставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством о налогах и сборах является обязательным", - говорится в сообщении МВД.

На Сурена Саакяна возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Абхазии - "Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица, совершенное в особо крупном размере".

Расследование проводит следственное управление при МВД.

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