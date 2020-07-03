Бжания об отношениях с Грузией: хотим мира, но готовы к отражению агрессии

СУХУМ, 3 июл - Sputnik. Абхазия заинтересована в мире, но ее вооруженные силы должны быть готовы к отражению вооруженной агрессии со стороны Грузии, сказал президент Абхазии Аслан Бжания, отвечая на вопрос журналистов в контексте совместных учений Грузии и НАТО в акватории Черного моря.

"Мы не заинтересованы в развязывании каких-либо конфликтов, но наши вооруженные силы должны быть готовы к отражению вооруженной агрессии. Наша степень готовности совместно с Вооруженными силами России позволяет спокойно смотреть в будущее", - сказал он.

В продолжение этой темы, Бжания подчеркнул, что Абхазия заинтересована в нормальных взаимоотношениях с Грузией, но проблема не в Абхазии.

"Мы признаем грузинское государство, его права. Другое дело, что нас не признают. Я не знаю, к чему такая политика может привести. Думаю, что она неконструктивная", - отметил глава республики.

В качестве доказательств неоднозначной политики Грузии, Бжания зачитал отрывок из документа, разработанного правительством Грузии под названием "Шаг к лучшему будущему". Президент зачитал преамбулу документа, где сказано, что "на пути динамического развития страны важнейшей ценностью для руководства Грузии является мир".

Бжания заявил, что приветствует такой подход, но ему непонятно, почему Грузия все еще не подписывает соглашение о неприменении силы в отношении Абхазии.

"Как только этот первый пункт будет реализован, все пойдет очень и очень хорошо. Мы не требуем от руководства Грузии, чтобы они признали абхазское государство, но договор о неприменении силы даст возможность для диалога", - сказал Аслан Бжания.

Он добавил, если руководство Грузии действительно заинтересовано в мире, то оно должно пойти именно по такому пути.

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