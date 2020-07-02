Пандемия, экономика и связь с "космосом": первая пресс-конференция Аслана Бжания

Пресс-конференция Аслана Бжания выдалась информативной, местами жесткой и иногда даже веселой. О том, как государство будет решать насущные проблемы, готова ли Абхазия открыть границы и что этому мешает, почему президент "ходит медленно" и для чего он носит "смарт-часы", а также что он готов "популярно" объяснить президенту Молдовы, в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Вокруг пандемии

Встреча главы государства Аслана Бжания с прессой не была посвящена какой-то определенной теме, и журналисты не стали упускать такую возможность. Почти за два часа беседы президент ответил примерно на два десятка вопросов из самых различных областей и сфер – от пандемии коронавируса до новых часов на его руке. Здесь нашлось место и для конструктивного анализа, и множества отчетных данных, и для "крепкого словца" в адрес коррупционеров и шуток для разрядки обстановки.

Ситуация в стране из-за пандемии непростая, особенно в условиях закрытых границ. Этому вопросу журналисты уделили особое внимание, а президент постарался утолить их информационную "жажду". По словам Аслана Бжания, с марта 2019 года руководство страны предпринимает шаги по преодолению криза и защите населения от коронавируса. Главное в такой обстановке, подчеркнул он, не допустить усугубления эпидемиологической ситуации, которая сегодня в стране благоприятная, так как в соседних странах коронавирус все еще не побежден.

По данным Минфина, Абхазия в 2020 году из-за проблем, вызванных пандемией коронавируса, может потерять около двух миллиардов рублей собственных доходов, а ВВП сократится на 10%.

Бжания подчеркнул, что для республики это огромная сумма и привел данные за 2019 год, когда объем финансовых поступлений в бюджет страны составил 15 миллиардов 353 миллиона рублей. Из них собственные доходы – шесть миллиардов 527 миллионов рублей. То есть 40% бюджета пополняется за счет средств российской финансовой помощи.

"Мы сами из этой ситуации выйти не можем. У нас нет для этого никаких предпосылок, крупных промышленных предприятий или иных отраслей экономики, которые могли бы это восполнить. Поэтому, будет очень сложно. Единственный выход на этом этапе состоит в том, чтобы просить помощи у Российской Федерации", - отметил президент.

Исходя из того, как прошла поездка в Москву и тех контактов, которые были установлены, Бжания предположил, что российские партнеры окажут такую помощь Абхазии.

Если курортный сезон частично состоится, то выпадение из бюджета государства будет меньше прогнозируемой Минфином суммы.

Открытие границы и защита населения

В Абхазии складывается благополучная эпидемиологическая обстановка и республика в любое время готова открыть границу, если не будет угрозы проникновения коронавируса с сопредельных территорий, но нынешних условиях открывать границу в одностороннем порядке смысла не имеет, заявил Бжания.

Он добавил, что сегодня подписал письмо на имя главы правительства России Михаила Мишустина, в котором он предложил российским коллегам рассмотреть вопрос открытия границы между государствами.

"Это тот случай, когда нужно действовать синхронно. Подождем еще немного. Картина к 10 июля прояснится, и исходя из нее будем действовать", - сказал он.

Прорабатываются определенные вопросы по защите населения от COVID-19 в случае открытия границы по реке Псоу в ближайшее время, подчеркнул президент.

"Если 15 июля мы откроем границу, то речь может идти только о тех, кто организованно приезжает и будет отдыхать в учреждениях, где им может быть оказана хоть какая-то медицинская помощь при необходимости. Также у каждого приезжающего должен быть, так называемый, "паспорт-ковид", который действует 72 часа. И мы будем настаивать, чтобы у них в обязательном порядке была медстраховка", - уточнил Бжания.

Если поток туристов увеличится, пересечение границы может занять больше времени, чем обычно, но эти издержки не столь существенные перед угрозой вируса, считает президент.

В Москву на Парад

Президент Абхазии Аслан Бжания по приглашению российского коллеги Владимира Путина принял участие в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Москве 24 июня, где ему удалось "накоротке" пообщаться с президентами России, Белоруссии, Молдавии, Сербии, Южной Осетии.

"На этой встрече, как правило, не обсуждались какие-либо проблемы. Речь шла о самом мероприятии, о нашей общей истории. У нас был обед и в рамках него состоялся обмен мнениями. Я позволил себе попросить слово и выступить на этом обеде. Мне никогда не доводилось ранее бывать на этих мероприятиях и, конечно же, это произвело на меня очень приятное и глубокое впечатление", - поделился Бжания.

Он также отметил, что приглашение на празднование Дня Победы в Москве на его имя пришло в апреле 2020 года. В нем было сказано, что глава государства может посетить торжества вместе с двумя членами делегации из Абхазии. Бжания рассказал, что в связи с этим он счел правильным и красивым, если в составе делегации будут два молодых и перспективных политика – депутат Парламента Лаша Ашуба и экс-кандидат в президенты Адгур Ардзинба.

"Вот таким составом прилетели. Думаю, что в общем составе гостей, может быть, мы не выделялись, но и не потерялись", - сказал президент.

Журналисты не обошли стороной и интервью Адгура Ардзинба в эфире Абхазского телевидения, где он критически отозвался о работе Правительства страны. Прессу интересовало то, как слова бывшего министра экономики республики и экс-кандидата в президенты воспринял президент.

Бжания признался, что ему еще не удалось до конца посмотреть то выступление Ардзинба, но из того, что он успел увидеть, у него сложилось мнение о том, что гость передачи поспешил с интервью и ему не стоило этого делать в день отъезда в Москву.

"Из того, что я успел посмотреть, с некоторыми его выводами и тезисами я, конечно, не согласен. Например, было сказано, что в отношении некоторых членов Правительства можно не проводить доследственную проверку, а сразу надевать на них наручники и в тюрьму. Я был бы благодарен нашим гражданам, которые располагают достаточными доказательствами в отношении членов Кабинета министров, нарушивших закон или являются коррупционерами. Если такие доказательства будут, они будут арестованы в течение суток", - подчеркнул Бжания и предложил не драматизировать ситуацию, "воспитывать друг друга и говорить на языке фактов".

Интерес вызвало также интервью президента Молдавии Игоря Додона, который после приезда из Москвы, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что Молдавия не признает и не собирается признавать независимость Абхазии и Южной Осетии.

Аслан Бжания отметил, что этот вопрос он с коллегой в Москве не обсуждал, но он готов при случае все ему "популярно" объяснить.

Бжания поделимся тем, что в столицу России он взял с собой газету, где была статья о том, что у певицы Софии Ротару абхазские корни и показал эту газету президенту Молдавии.

"Я рассказал ему об этом очень подробно, красочно и мы с ним по этому поводу "поулыбались". Более того, я ему рассказал о том, что абхазский бизнес вложил в экономику Молдавии около 200 миллионов долларов, но не стал уточнять за какой период. Он удивился. Я ему сказал, что у него (Игоря Додона - ред.) есть все основании быть нашим гостем", - рассказал Бжания и объяснил, что в части инвестиций речь шла о закупке виноматериалов в Молдавии, что составляет примерно 12 миллионов долларов в год.

Отношения с Правительством

У журналистов возник вопрос о том, как складываются взаимоотношения президента с Правительством страны, так как среди пользователей социальных сетях разное мнение по этому поводу.

"Они складываются ровно так, как должны складываться у главы государства. Идет процесс формирования Правительства. Законодатель нам для этих целей определил три месяца. У нас еще есть время", - сказал Бжания.

Он добавил, что удовлетворен качеством взаимоотношений между ним и Кабмином и дальше будет еще лучше. Что касается различных слухов по этой теме, они не имеют под собой никакой почвы на этом этапе и у тех, кто занимается их распространением, предположил президент, видимо, много свободного времени.

Добыча нефти

В апреле 2019 года в Абхазии была создана парламентская комиссия по изучению целесообразности добычи углеводородного сырья. Бжания сказал, что ждет результатов работы этой комиссии и, более того, у него самого возникла возможность дать поручения компетентным органам вникнуть в этот вопрос и разобраться, что в этой отрасли происходит.

Ожидая этот вопрос от журналистов, Бжания принес на встречу с ними документы за 2014 и 2018 годы, предоставляющие право компании "Апсны-Ойл" на изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на территории Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, а также в акватории Черного моря.

"Наверное, какие-то работы по разведке идут. Более этого мне ничего неизвестно. Как только будет понятно, чем мы располагаем и располагаем ли мы теми объемами, которые с точки зрения коммерции могут быть интересны, конечно же, мы еще раз все взвесим", - отметил президент.

Сам проект по добыче нефти в Абхазии Аслан Бжания назвал перспективным и дал гарантии того, что интересы государства будут защищены в полном объеме, если проект войдет в стадию реализации.

"Добыча нефти в Абхазии, если нефть есть – это проект перспективный", - заключил Бжания.

Энергетика Абхазии

В 2021 году планируется остановка работы ИнгурГЭС в связи с ремонтными работами в деривационном туннеле. Президент Абхазии успокоил журналистов - республика в этот период без электричества не останется. В этом вопросе также поможет Российская Федерация, но еще не решено на каких условиях это будет сделано, из каких средств пойдет финансирование и как на практике это осуществят.

"Но так же не может быть без конца. Наши специалисты говорят о недопустимом объеме потребления электроэнергии в Абхазии. Например, в Тбилиси, где проживает больше одного миллиона человек, потребляет меньше, чем мы. Поэтому в энергетической отрасли необходимо провести основательную ревизию", - считает Бжания.

Коррупция в Абхазии

В экономике Абхазии, помимо того, что есть коммерческие риски и не всегда получается вложить деньги в правильные проекты, есть большая проблема – воровство, с сожалением отметил Бжания, а также попросил журналистов поддержать правоохранительные органы страны и резко высказался в адрес тех, кто крадет деньги у государства.

"На этом этапе государственные органы занимаются этой проблемой. Я бы вас просил, уважаемые коллеги, поддержать сотрудников милиции и СГБ, которым очень тяжело. Знаете, их работа не видна, но давление на них колоссальное. Простым росчерком пера "уходит" двадцать миллионов рублей, на которые можно было спасти 30 человек. Такая "картина" будет появляться скоро - эти "рожи", которые украли и умершие дети", - сказал глава государства.

По делам о хищении бюджетных средств уже арестовано несколько человек, но дела эти разваливаются, так как люди "облеченные властью" действуют в сговоре и в спешном порядке подготавливают документы. Первое, что планирует сделать новая власть – это остановить "безбожное" воровство в стране, подчеркнул Аслан Бжания.

"Недавно к нам обратились люди, которые хотят реализовать крупный проект в восточной Абхазии. Вы знаете, сколько людей "вылезло" со своими интересами? Десятки людей. Пока их власть не посадит на место и не "свернет им шею", ничего не получится", - эмоционально отреагировал на ситуацию в Абхазии президент.

Сухумский аэропорт

Запуск авиаперелетов в Абхазию обсуждается не первый год. По словам Бжания, последние несколько лет этим вопросом занималась группа компаний "Синдика", с руководителем которой он встретился в ночь перед вылетом из Москвы после празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

"Я думал, мы будем говорить о развитии этого проекта, но, к сожалению, разговор приобрел другую форму. С учетом того кризиса, который складывается, прогнозируется спад объемов перевозок, грузопотока и пассажиров. Он сказал о том, что этот проект для них теряет свою актуальность, потому как он очень затратный и так далее", - поделился деталями беседы Бжания.

Президент не стал скрывать своего сожаления по этому поводу, но пообещал, что государство будет искать возможности для реализации проекта по восстановлению аэропорта.

Права граждан

Омбудсмен Абхазии Асида Шакрыл на этой неделе выступила с отчетом о проделанной работе за 2018-2019 годы перед депутатами Парламента, где подробно описала, в каких областях и кем нарушаются права граждан. В том числе она обвинила некоторые госструктуры в незнании законов, применении насилия в отношении задержанных или подозреваемых в преступлениях.

Президент согласился с мнением Шакрыл и сказал, что оно соответствует действительности.

"Во многом это имеет отношение к работе правоохранительных органов. Соответствующее поручение будет дано министру внутренних дел, по некоторым вопросам будет проводиться служебное расследование. По некоторым фактам, указанным в отчете будут возбуждены уголовные дела", - сказал он.

Упрощенная система выдачи российского гражданства

Во время предвыборной кампании многие люди просили Аслана Бжания помочь в получении российского гражданства, сообщил он. Пять лет прошло с того дня, когда был подписан межгосударственный договор, один из пунктов которого регламентирует упрощенное предоставление российского гражданства гражданам Абхазии, но так ничего сделано не было, сказал Бжания и провел параллель с историческими событиями. За такой же отрезок времени началась и закончилась вторая Мировая война, а республика никак не может решить этот вопрос, с досадой отметил президент.

"Это вопрос о нашей эффективности. Все это будет сделано в кратчайшие сроки. Я думаю, что в течение полугода упрощенная процедура предоставления российского гражданства нашим гражданам будет реализована", - сказал он.

Лечение и медстрахование

В рамках соглашения Абхазии и России в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение за 2018, 2019 и 2020 годы в бюджете дружественного государства предусмотрен один миллиард 753 миллиона рублей для граждан республики, обладающих гражданством России.

"Мы использовали эти средства в отношении только 27 пациентов, примерно на 3,9 миллиона рублей. Все остальные деньги оказались неиспользованными. Здесь я вижу большой ресурс для работы. Раз денежные средства выделены под нас, мы можем их направить не только на ограниченные медицинские услуги, но расширить перечень медицинских услуг", - сказал Бжания и выразил убежденность в том, что при правильной постановке вопроса российские коллеги поймут это предложение.

По медицинскому страхованию помощь получили 3044 граждан России, постоянно проживающих в Абхазии на сумму 95 миллионов рублей. В то время как в бюджете Российской федерации предусмотрено более двух миллиардов рублей за три года.

"Вы видите, какие огромные суммы зарезервированы, и мы не смогли организовать работу между ведомствами таким образом, чтоб наши граждане могли воспользоваться этими благами. Я вас уверяю, наши министерства будут работать в непростом режиме и там ни у кого лишнего "веса" точно не будет", - уверен президент.

Здоровье президента и новые часы

Журналисты также поинтересовались о состоянии здоровья Аслана Бжания. Президент сказал, что с этим у него никаких проблем нет, и в шутку добавил, что только лишь стал медленнее ходить.

"Но мне быстро ходить опасно, потому что начальник, который суетится в мирное время, вызывает смех, а в военное – панику. Поэтому хожу аккуратно, тихо. Не обращайте на это внимание", - развеселил глава государства прессу.

В завершении пресс-конференции корреспондент Sputnik обратил внимание на модные "смарт-часы" на руке президента. На вопрос о том, откуда они и какие функции в них есть, Аслан Бжания снова отшутился, сказав, что гаджет этот он корреспонденту подарить не может, видимо, вспоминая не редкие жесты его российского коллеги. Бжания также добавил, что гаджет этот в случае необходимости поддерживает связь с космическим летательным аппаратом, другая функция часов помогает вызвать вертолет, если с президентом что-то произойдет во время прогулки по лесу.

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