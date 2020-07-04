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Назначены заместители глав Минздрава и Минтуризма Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200704/1030469121/Naznacheny-zamestiteli-glav-Minzdrava-i-Minturizma-Abkhazii.html

В апреле президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров, количество министерств увеличилось с 12 до 14.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабинета министров о назначении заместителей министра здравоохранения республики, министра туризма, начальника Государственного управления лесного хозяйства, начальника Государственной ветеринарной службы. Об этом сообщается на сайте Правительства. 

© Sputnik / Гуния Леон
Новая структура Кабмина Абхазии

Заместителем главы Минздрава переназначен Алхас Конджария, который занимает этот пост с 2018 года. С 2014 года до момента своего назначения на пост замминистра он работал хирургом Республиканской больницы в Сухуме.

Заместителем министра туризма назначен Дато Каджая. С 2016 года он являлся зампредседателя РПП "Единая Абхазия".

Заместителем начальника Госуправления лесного хозяйства назначен Камо Мелкумов, который занимал эту должность с 2016 года. Он также является главным лесничим управления. 

Заместителем начальника Государственной ветеринарной службы назначена Мзия Амичба, она занимает эту должность с 2016 года. 

Прежнее правительство Абхазии сложило полномочия на заседании Кабинета министров 24 апреля. Согласно закону, новый Кабмин должен быть сформировать в течение трех месяцев.

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