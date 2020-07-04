Назначены заместители глав Минздрава и Минтуризма Абхазии

В апреле президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров, количество министерств увеличилось с 12 до 14.

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабинета министров о назначении заместителей министра здравоохранения республики, министра туризма, начальника Государственного управления лесного хозяйства, начальника Государственной ветеринарной службы. Об этом сообщается на сайте Правительства.

Заместителем главы Минздрава переназначен Алхас Конджария, который занимает этот пост с 2018 года. С 2014 года до момента своего назначения на пост замминистра он работал хирургом Республиканской больницы в Сухуме.

Заместителем министра туризма назначен Дато Каджая. С 2016 года он являлся зампредседателя РПП "Единая Абхазия".

Заместителем начальника Госуправления лесного хозяйства назначен Камо Мелкумов, который занимал эту должность с 2016 года. Он также является главным лесничим управления.

Заместителем начальника Государственной ветеринарной службы назначена Мзия Амичба, она занимает эту должность с 2016 года.

Прежнее правительство Абхазии сложило полномочия на заседании Кабинета министров 24 апреля. Согласно закону, новый Кабмин должен быть сформировать в течение трех месяцев.

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