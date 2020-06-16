Назначены четверо заместителей министров и глав госкомитетов Абхазии

В апреле президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В Абхазии назначены четверо заместителей министров, два заместителя глав Госкомитетов, а также заместители начальников Госинспекции по карантину растений и архивного управления, сообщается на сайте Кабмина республики.

Распоряжениями Кабмина 16 июня:

Мераб Логуа и Ремни Квициния назначены заместителями министра по налогам и сборам

Ирма Амичба – первым заместителем министра финансов

Саид Губаз – заместителем министра финансов

Динара Смыр – заместителем министра культуры

Лела Качарава – заместителем председателя Госкомитета по статистике

Беслан Карчава – первым заместителем председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту

Алмасхан Кецба – заместителем начальника Госинспекции по карантину растений

Дмитрий Еник – заместителем начальника Государственного архивного управления.

Прежнее правительство Абхазии сложило полномочия на заседании Кабинета министров 24 апреля. Согласно закону, новый Кабмин должен быть сформировать в течение трех месяцев.

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