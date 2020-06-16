Назначены четверо заместителей министров и глав госкомитетов Абхазии

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В Абхазии назначены четверо заместителей министров, два заместителя глав Госкомитетов, а также заместители начальников Госинспекции по карантину растений и архивного управления, сообщается на сайте Кабмина республики.
Распоряжениями Кабмина 16 июня:
- Мераб Логуа и Ремни Квициния назначены заместителями министра по налогам и сборам
- Ирма Амичба – первым заместителем министра финансов
- Саид Губаз – заместителем министра финансов
- Динара Смыр – заместителем министра культуры
- Лела Качарава – заместителем председателя Госкомитета по статистике
- Беслан Карчава – первым заместителем председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту
- Алмасхан Кецба – заместителем начальника Госинспекции по карантину растений
- Дмитрий Еник – заместителем начальника Государственного архивного управления.
Прежнее правительство Абхазии сложило полномочия на заседании Кабинета министров 24 апреля. Согласно закону, новый Кабмин должен быть сформировать в течение трех месяцев.
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