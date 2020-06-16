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Назначены четверо заместителей министров и глав госкомитетов Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200616/1030344446/Naznacheny-neskolko-zamestiteley-ministrov-i-goskomitetov-Abkhazii.html

В апреле президент Абхазии Аслан Бжания утвердил структуру Кабинета министров. В итоге количество министерств увеличилось с 12 до 14.

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. В Абхазии назначены четверо заместителей министров, два заместителя глав Госкомитетов, а также заместители начальников Госинспекции по карантину растений и архивного управления, сообщается на сайте Кабмина республики.

Распоряжениями Кабмина 16 июня: 

  • Мераб Логуа и Ремни Квициния назначены заместителями министра по налогам и сборам
  • Ирма Амичба –  первым заместителем министра финансов
  • Саид Губаз –  заместителем министра финансов
  • Динара Смыр – заместителем министра культуры
  • Лела Качарава – заместителем председателя Госкомитета по статистике
  • Беслан Карчава – первым заместителем председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту
  • Алмасхан Кецба –  заместителем начальника Госинспекции по карантину растений
  • Дмитрий Еник –  заместителем начальника Государственного архивного управления.

Прежнее правительство Абхазии сложило полномочия на заседании Кабинета министров 24 апреля. Согласно закону, новый Кабмин должен быть сформировать в течение трех месяцев.

Смотрите также:

  • Слияния и преобразования: новая структура Кабмина Абхазии - инфографика


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