Случайная находка: коллекция Абхазского музея пополнилась новыми артефактами

Особый интерес в числе находок представляет Сасанидское серебряное блюдо со сценой охоты царя на тигра.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Мария Ефимова. Коллекция Государственного музея Абхазии пополнилась новыми артефактами, обнаруженными в селе Шубара в Сухумском районе.

По словам директора музея Аркадия Джопуа, особый интерес представляет Сасанидское серебряное блюдо.

“К нам обратился гражданин Астамур Айба и передал нам много ценных вещей, в том числе и Сасанидское серебряное блюдо. Наша археологическая группа сразу же направилась в село Шубара для тщательного исследования местности. На экспертизу были приглашены археологи Гарик Сангулия, Лев Бгажба и Игорь Свинарев. После проведенных исследовательских работ были сделали выводы, что мы имеем дело с ценными приобретениями”, - рассказал Джопуа.

Директор музея отметил, что Сасанидское блюдо было обнаружено в погребенье и принадлежало богатой состоятельной семье.

© Foto / Государственный музей Абхазии Сасанидское серебряное блюдо

“Сасанидское серебряное блюдо довольно-таки известная ценность. Его аналогов по всему миру насчитывают не более 15 штук. Найденная вещь отличается качественной чеканкой. Использовали его в качестве сувенира ”, - подчеркнул он.

Джопуа добавил, что помимо серебряного блюда были обнаружены другие ценные артефакты: различные женские украшения, наконечники стрел, фибулы и подвески.

Директор также отметил, что археологи в дальнейшем планируют продолжить археологические раскопки и исследования данной местности.

Сасанидское серебряное блюдо предположительно датируется V-VI вв. и относится к эпохе Великого переселения народа. Аналоги данного артефакта хранятся в таких музеях, как Государственный Эрмитаж, Самаркандский музей и Иранский национальный музей.

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