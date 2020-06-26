Завершен основной этап исследований Великой Абхазской стены

СУХУМ, 25 июн - Sputnik. В Абхазии завершился основной этап исследований Великой Абхазской стены, сказал в интервью Sputnik руководитель проекта "Тайны Великой Абхазской стены" Шандор Кайтан.

"Под основным этапом предполагаем полевой, непосредственно, когда мы выходим на объекты культурного наследия – это башни и стены Великой Абхазской стены. Первый этап был фиксацией этих башен и стен. На втором этапе были раскопки на уже заранее выбранных объектах:на башне или стене. Мы выбрали три объекта, первый - в селе Хиацха Галского района, второй - в селе Джгерда, Очамчырского района, третий – башня в селе Мерхеул Гулрышского района. Можно сказать, археологические раскопки мы закончили", - отметил Кайтан.

При этом он подчеркнул, что есть еще большая и кропотливая работа в камеральных условиях – это обработка найденного материала.

"Обработка материала – это новый этап, завершающий. После него можно будет сделать выводы по исследованию", - сказал он.

Научный сотрудник Абхазского государственного музея и участник проекта Дмитрий Счастный рассказал, что на данный момент говорить о результатах исследования еще рано.

"На тех участках, где мы успели поработать, встречаются материалы разных периодов, но тот период, о котором мы можем говорить более уверенно – Позднее Средневековье. Мы надеемся, что исследование будет продолжено, но для этого надо будет искать дополнительные средства", - сказал Счастный.

Участники исследования ориентировались на карту Юрия Воронова – советского и абхазского археолога.

"После обработки материала, будут подготовлены статьи. Какую-то часть в процессе исследования мы уже подготовили. Доклады статьей будут зачитаны на конференциях, в том числе международных, в Российской Федерации. Будут опубликованы. Мы пока не знаем, какой объем из этого получится. И неважно, мы будем этим пользоваться или после нас. Уже эта база будет наработана. И по типологии можно будет каждую находку сравнивать, и дело будет идти легче" – отметил Счастный.

Дмитрий Счастный рассказал, что за время проведения экспедиционных работ основной найденный материал – это разнообразная керамика.

"Как правило это керамика местного типа, она разновременная и говорить пока о ее датировке мы не торопимся, потому что еще не вся камеральная работа сделана. Среди этой местной керамики также было найдено определенное количество полевой керамики, которая может быть связана с территорией Крымского полуострова, Озова, где находился один из центров этой полевой керамики. Мы напрямую не связываем именно наши находки с этим, в то же время есть прямые аналогии с той территорией, этих центров полевой керамики было довольно много, в районе Крыма один из них", - отметил археолог.

Помимо керамики были найдены металлические предметы, это несколько видов ножей, две бронзовые пулелейки для отливки свинца, несколько пуль, два наконечника железных стрел, каменные жернова.

"В Мерхеуле были найдены в том числе материалы периода позднего средневековья, нового времени, пулелейка и свинцовые пули - это уже период огнестрельного оружия на Кавказе и в том числе в Абхазии. Мы горим желанием продолжить исследования Великой Абхазской стены, но все зависит от финансирования, если мы сумеем изыскать средства, если наши научные проекты кто-то поддержит, то естественно мы с удовольствием продолжим исследования", - подчеркнул Счастный.

Если даже не удастся привлечь спонсорские средства, в Абхазском институте гуманитарных исследований ежегодно выделяют небольшую сумму для археологических раскопок, сказал ученый.

Исследовательская экспедиция "Тайны Великой Абхазской стены" началась в июле 2019 года, материальную поддержку проекту оказал фонд "Амшра", информационную поддержку - Sputnik Абхазия.

Читайте также: