Общий праздник: Бжания поздравил сухумчан с Днем города

В первую субботу июля отмечается день города Сухум. Для того чтобы определить дату праздника, в ноябре 2015 года была проведена Международная научно-практическая конференция "Древняя Диоскуриада".

СУХУМ, 4 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил сухумчан с Днем города.

"День города – наш общий праздник – всех, кто здесь работает, учится, растет, мечтает, живет и любит свою малую Родину", - говорится в поздравлении, распространенном пресс-службой главы государства.

В поздравлении отмечается, что Сухум - город с многовековой историей, видевший греческое, римское, византийское и османское правление, сменивший свое название от Диоскурии до Сухум-Кале.

"За прошедшие годы Сухум преобразился, стал благоустроенней, уютней. Именно вам, дорогие жители столицы, хочется выразить чувства благодарности за честный и многолетний труд на благо процветания столицы. Отдельную благодарность выражаю ветеранам Отечественной войны народа Абхазии, подарившим нашей столице мирное небо", - подчеркнул президент.

Аслан Бжания добавил, что сухумчане "своим ежедневным созидательным трудом закладывают фундамент для новых свершений, активно участвуют в жизни столицы и предлагают свои решения по самым актуальным городским вопросам".

"Мы искренне гордимся прошлым и успешным настоящим нашей столицы. Вместе мы уверенно смотрим в будущее и, убежден, сделаем все для дальнейшего процветания нашего любимого города", - выразил уверенность глава государства.

Сухум – один из древнейших городов, которому насчитывается более 2500 лет.

День города Сухум отмечают ежегодно в первую субботу июля. Данное решение было принято в ходе заседания специальной комиссии в администрации столицы 28 января 2016 года.

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