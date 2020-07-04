Такие обстоятельства: Кобахия о Сухуме своего детства

В первую субботу июля отмечается день города Сухум. Своими воспоминаниями о городе детства в эфире радио Sputnik поделился замминистра культуры Батал Кобахия, человек, который родился и вырос в Сухуме, освобождал его во время Отечественной войны народа Абхазии.

Радио Такие обстоятельства: Кобахия о Сухуме своего детства

"Мы жили рядом с обезьяним питомником, и мы спускались по огромной лестнице сверху в город, помню свое восторженное состояние, когда я впервые почувствовал, что это город. Мои воспоминания о Сухуме связаны с абхазским театром, потому что мой отец и моя сестра работали там, они часто меня тащили. Это был такой огромный замок, я в нем терялся, потом меня искали, находили… Помню, как отец рассказывал про грифонов, что возле театра, которые меня пугали… Я очень любил гулять по городу, по старым улицам, по закоулкам. У меня совершенно безумная любовь к Сухуму, светлый город, со своим замечательным колоритом", - отметил Кобахия.

Говоря о Сухуме будущего Батал Кобахия сказал, что город должен быть комфортным, каким он был всегда.

"Здесь жили люди разных национальностей, люди разного достатка, разных социальных уровней. Здесь было очень много академиков, много ученых, великолепных художников, были и просто рабочие, и я не помню, чтоб это мешало им общаться. Эти люди, выходя из дома, не несли на себе мантию своей величавости, общение было очень интеллигентным. Я о внутреннем состоянии души, более интеллигентных чем абхазские крестьяне я людей не встречал", – отметил Кобахия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Комиссия по учреждению Дня города Сухум была создана в середине 2015 года. Для того чтобы определить дату праздника, в ноябре 2015 года была проведена Международная научно-практическая конференция "Древняя Диоскуриада".

4 декабря 2019 года в Абхазгосмузее прошла научно-практическая конференция, где обсуждался вопрос, как научно обосновать день образования города, зачитывались статьи, касающиеся этого вопроса. В процессе обсуждения, комиссией, созданной администрацией города Сухум, было решено отмечать День города в первую субботу июля.

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