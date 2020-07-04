Скай Леди из Абхазии взял "золото" на скачках в Краснодаре

В скачках, которые состоялись на Краснодарском ипподроме, приняли участие 11 скакунов из Абхазии.

СУХУМ, 4 июл – Spuntik. Абхазский скакун Скай Леди занял первое место на скачках, которые состоялись на Краснодарском ипподроме в субботу 4 июля, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

Всего Абхазию в скачках представляли 11 скакунов, двое из них заняли четвертое место.

"Мы ожидали больше призовых мест, но, честно говоря, было сложно для лошадей, жара стояла +40°С. Все же нам удалось взять призовые места и, я считаю, что это хороший показатель", - отметил Камкия.

По словам Камкия, абхазские скакуны будут готовиться к игре в дерби, которая состоится 11 июля, а далее к Скачкам на приз президента России.

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