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Скай Леди из Абхазии взял "золото" на скачках в Краснодаре

© Sputnik / Илья Питалев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200704/1030471296/Skay-Ledi-iz-Abkhazii-vzyal-zoloto-na-skachkakh-v-Krasnodare.html

В скачках, которые состоялись на Краснодарском ипподроме, приняли участие 11 скакунов из Абхазии.

СУХУМ, 4 июл – Spuntik. Абхазский скакун Скай Леди занял первое место на скачках, которые состоялись на Краснодарском ипподроме в субботу 4 июля, рассказал в интервью радио Sputnik президент Федерации конного спорта Абхазии Аслан Камлия.

Всего Абхазию в скачках представляли 11 скакунов, двое из них заняли четвертое место.

"Мы ожидали больше призовых мест, но, честно говоря, было сложно  для лошадей, жара стояла +40°С. Все же нам удалось взять призовые места и, я считаю, что это хороший показатель", - отметил Камкия.

По словам Камкия, абхазские скакуны будут готовиться к игре в дерби, которая состоится 11 июля, а далее к Скачкам на приз президента России.

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