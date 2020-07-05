Лирика от физика: творческий хаос Данакая Адлейба

Как точная наука вдохновляет художника и как совмещать два таких разных увлечения, читайте в репортаже Sputnik.

Асида Квициния, Sputnik

Знаешь физику - знаешь все

В 11 классе Данакай стал задумываться о выборе профессии, из всех школьных предметов ему легче всего удавалась алгебра и физика.

"Интересно изучать компьютерные программы, ты погружаешься в совершенно другой мир, программирование также вызвало у меня большой интерес, но я остановил свой выбор на физике. Когда ты знаешь физику, ты знаешь все. Если хорошо изучить этот предмет и хорошо в нем разбираться, у тебя появляется какое-то преимущество. Ведь физика такая наука, из которой все мы состоим, она объясняет много интересных вещей, даже может объяснить наше нахождение здесь на этой планете", - воодушевленно рассказывает Данакай.

Увлеченный физикой Данакай перед поступлением все свое время проводил за решением задач. Несмотря на то, что Данакай своей специальностью выбрал физику и собирается основательно и профессионально заниматься этой наукой, большую часть жизни студента занимает искусство.

Работы Данакая Адлейба © Sputnik / Константин Грецов

Работы Данакая Адлейба © Sputnik / Константин Грецов

Работы Данакая Адлейба © Sputnik / Константин Грецов

Работы Данакая Адлейба © Sputnik / Константин Грецов

Работы Данакая Адлейба © Sputnik / Константин Грецов 1 / 5 © Sputnik / Константин Грецов Работы Данакая Адлейба

Творческий хаос

Как рассказывает молодой художник, рисовать он начал с трех лет, на рисунки Данакая обратили внимание, когда он учился в четвертом классе. На уроке литературы Данакай в тетради проиллюстрировал сюжет из книги, нарисовал героев и развитие событий, то как он это видел и представлял.

Классному руководителю Данакая понравились рисунки мальчика, она показала их родителям ученика, но те не относились серьезно к увлечению сына и не придавали этому большого значения. Профессия художника непостоянно и непрактична, они давали предпочтения более стабильным специальностям.

"Я никогда не обучался рисованию, не проходил специальные курсы живописи и графики. В 12 лет несколько месяцев посещал курсы живописи в Доме юношества. Но на этих уроках нас ничему не обучали, ставили перед нами фазу с фруктами, которую мы потом должны были нарисовать. Изредка к нам подходил преподаватель, чтобы подправить какую-то деталь и на этом все", - вспоминает молодой человек.

Активно заниматься творчеством Данакай начал два года назад

"Мне было скучно, и я обратил внимание на голые стены моей комнаты, голые совершенно пустые стены. И тут меня потянуло рисовать. Сейчас моя комната погрузилась в творческий хаос, мне это нравится, а родителям не очень", - улыбаясь продолжает он.

Без ярлыков

Интернет-просторы полны обучающих роликов для начинающих художников, овладеть мастерством можно сидя дома и не прибегая к помощи профессиональных художников и преподавателей. Но студент не горит желанием получить профессиональные знания художника. Данакай против, того чтобы на искусство "навешивали ярлыки". Он не дает определение своему стилю, в работах студент передает свои внутренние переживания и чувства. Каждый его рисунок содержит определенный смысл отражает пережитый период в жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram “Lolita's Dream» music: Johannes Brahms Публикация от @ artbydamey 19 Июн 2020 в 2:18 PDT

"Рисовать только абстракции или только кубизм, мне кажется, не стоит. Может быть, потому что я никогда этому не учился, у меня нет навязанных понятий, как правильно, как нет. Часть мыслей, которые не могу в себе держать, я выражаю в рисунках. Если я займусь искусством серьезно, у меня прибавиться больше академических навыков, я смогу создавать свои рисунки, используя правильную технику, но с другой стороны, мне кажется. это может изменить все то, что гармонично существует в моей жизни. Бросить все и уйти в искусство помешает мне делать то, что я действительно хочу. Мне кажется, все взаимосвязано. Если бы не стал учить физику и рисование не появилось бы в моей жизни снова.

Живопись, как и физика ревнива, требует внимания к себе, говорит Данакай. Он пытается создать удобный график, чтобы бы совмещать два любимых занятия. Один день он занимается физикой, а другой день посвящает живописи. Свободного времени у студента практически нет, но это Данакая не сильно беспокоит, отдохнуть можно и в старости, сидя в кресле слушая музыку, говорит он.

"Анимация, которую я создаю, также связана с физикой. Она вдохновляет меня. Для меня физика и живопись связаны друг с другом, дополняют друг друга. Если бы я выбрал что-то одно, я бы потерял другое, и зачем выбирать, когда можно совмещать", - объясняет он.

Также Данакай зарисовывает сюжеты своих снов и использует эти сюжеты в создании анимации.

Перспективы

За два года Данакай нарисовал большое количество рисунков и картин. Немного смущаясь он разложил перед нами несколько блокнотов разных размеров. "Эту картину я срисовал с мультфильма "Карлсон", мой любимый мультфильм, рисовал его по памяти".

© Sputnik Константин Грецов Художник Данакай Адлейба

Как рассказывает молодой художник, он не строит определенных планов, не пытается выставить свои картины и прорекламировать свои работы. Искусством он занимается для себя.

"Я ничего не планирую, что будет то будет, свое искусства не собираюсь продвигать. Физика станет моей профессией. Если бы был шанс я бы поступил на режиссера. Но это зависит от многих фактах, и родители предпочитают физику. Я выставляю свои работы на странице инстаграм, это уже попытка выставлять. Человек все равно, стремится к признанию, ищет одобрение, может быть это неправильно, но это свойственно людям" - продолжает он.

По словам Данакая, он был сильно удивлен, когда на его работы стали обращать внимания.

"Если честно я не восприимчив к похвале. Мне всегда казалось, что в том, что я делаю нет ничего особенного, я не занимаюсь этим профессионально, не принимал участие в выставках или конкурсах, мне это было неинтересно, поэтому это внимание продолжает меня удивлять", - признался он.

Читайте также: