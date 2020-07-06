Определился победитель чемпионата Абхазии по любительскому футболу

Третий чемпионат по любительскому футболу Абхазии, начался в октябре 2019 года. Из-за коронавируса чемпионат затянулся до июля 2020 года.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Ренат Пачалия. Финал третьего чемпионата по любительскому футболу прошел в Сухуме.

Как отметил директор футбольной лиги Абхазии Василий Федоренко, нынешний год принес немало сюрпризов. Эпидемиологическая ситуация отразилась и на чемпионате по любительскому футболу. Чемпионат начался в октябре 2019 года, а закончился только в июле 2020 года.

Победителями турнира стала команда "Рубин-2", второе место у команды "Киараз", а третье - у "Гулрыпша".

"Чемпионат любительской футбольной лиги в Абхазии проходит уже третий год. За это время количество команд существенно изменилось. В первый год чемпионата участниками были 18 команд, а в этом году всего лишь восемь", - отметил Федоренко и добавил, что по ряду причин до финала дошли только шесть команд.

Шесть команд участвуют в этом турнире со дня его основания, команды "7-я военная база" и "Алекс" - впервые.

Федоренко отметил, что команды-победители были награждены кубками. Отличившиеся игроки - медалями и грамотами.

"Это был третий турнир, в котором мы участвовали. Чемпионат проходил в дружественной атмосфере. Команды знают друг друга уже давно. Мы очень рады, что в этом году в чемпионате принимали участие впервые две молодые команды", - отметил капитан победившей команды Эдуард Аршба и выразил благодарность тренеру детского футбольного клуба "Алекс" Алексею Иваненко за организацию чемпионата.

15 июля в Абхазии пройдет турнир по мини-футболу между ведомствами и министерствами страны. Существуют определенные требования к участникам - это наличие удостоверения или трудовой книжки. Жеребьевка пройдет в Сухуме 10 июля.

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