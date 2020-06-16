Чемпионат Абхазии по футболу начнется в августе

Очередной 27-й чемпионат и Кубок страны, которые должны были начаться в сентябре 2019 года, перенесли на 2020 год из-за финансовых проблем.

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Первые матчи перенесенного чемпионата Абхазии по футболу пройдут в начале августа, такое решение было принято на заседании Федерации футбола, рассказал Sputnik президент Федерации Джума Кварацхелия.

"Есть команды, у которых есть проблемы, но они решаемые, чемпионат пройдет в два круга, будем также разыгрывать Кубок страны по футболу. Игры чемпионата и Кубка будут завершены в начале октября", - проинформировал он.

В розыгрыше чемпионата Абхазии и Кубка будут участвовать семь команд – гудаутская "Рица", "Афон", очамчырский "Ерцаху", галский "Самурзакан", сухумские команды "Динамо" и "Нарт", а также "Гагра".

"Есть команды, финансирование которых заложено в районных бюджетах, другие команды будут решать свои проблемы, мы также будем содействовать и помогать этим командам", - рассказал президент Федерации футбола страны.

В предыдущем 26-м чемпионате Абхазии участвовало шесть команд – "Нарт", "Гагра", "Рица" "Афон", "Самурзакан" и "Динамо" Сухум.

В сентябре 2019 года команды "Афон" и "Самурзакан" отказались выступать из-за финансовых проблем, после чего Федерация футбола посчитала нецелесообразным проводить и чемпионат, и Кубок республики.

Читайте также: