Неопознанные лица: зачем Фонд инвалидов войны Абхазии решил провести "ревизию"

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии проводит "ревизию" списка льготников. В интервью радио Sputnik сотрудники ведомства рассказали, за что приходится пристыжать некоторых "ветеранов" и кто пытается исказить историю войны в Абхазии.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб провел встречу с руководителями Ассоциаций инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Гагрского, Гулрыпшского, Очамчырского и Ткуарчалского районов республики в понедельник 6 июля.

На встрече поднимался вопрос об оказании медпомощи инвалидам, а также был затронут вопрос о необходимости учреждения наблюдательного совета при Фонде инвалидов, чтобы обеспечить прозрачность при распределении ресурсов.

Как оказалось, прозрачность в Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии касается не только вопроса распределения ресурсов, но и тех, на кого они направлены.

Sputnik

В поисках "лжеветеранов" с "псевдоинвалидностью"

Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии уже полтора месяца проводит "ревизию" архива и документации ведомства в поисках "лжеветеранов" с "псевдоинвалидностью". Необходимость проверки возникла из-за того, что сами ветераны стали жаловаться на возросшее количество людей, которые, по их мнению, незаконно претендуют на льготы, предоставляемые фондом.

По словам зампредседателя фонда Эмзари Ашуа, на это у них есть полное право - список инвалидов и участников войны в разы увеличился за последние шесть лет. Если в 2014 году в документах об инвалидности числилось 1300 человек, то к 2020 году их количество возросло до 3000 человек.

"Мы начали проверять и нашли в списках людей, которые не только не являлись инвалидами, но даже ветеранами войны. За почти два месяца работы многие поставлены под сомнение, но мы стараемся не оглашать эти имена, потому что это все же наши граждане. Хотим, чтоб это прошло без шума. Все настоящие ветераны нас поддерживают, и сколько бы времени не прошло, мы все равно разберемся", - сказал он.

Как отметила начальник ревизионного отдела Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии Татьяна Кочий, по предварительным данным, за период проверки было выявлено около 1000 человек, которые не являются инвалидами войны. По ее словам, при зачислении в списки причастность некоторых лиц к войне подтверждают люди, которые не имеют на это основания.

"К примеру, как восточники (солдаты Восточного фронта Отечественной войны народа Абхазии –ред.) могут подтвердить контузию головного мозга человека, который воевал на Западном фронте", - добавила она.

В случае, если будет подтверждено, что числящийся в фонде ветеран войны, не входит в группу инвалидов, он тут же будет вычеркнут из списка льготников, объяснил Ашуа.

"Остальное не нам решать. Далее будет создана специальная комиссия, будут проверки, а мы будем продолжать свою работу", - добавил он.

"Устали жить во лжи"

По мнению зампреда Фонда Отечественной войны народа Абхазии, смысл "ревизии" не в том, чтобы наказать тех, кто незаконно пользовался льготами и ресурсами ведомства, а в том, чтобы не допустить искажения истории страны и восстановить честь ветерана.

"Сейчас даже на фотографиях, которые напечатаны в книгах по истории, изображены те, кого в конце войны кое-как вытащили из домов и посадили в окопах. Теперь они пользуются всем благами, а настоящие сидят дома, упавшие духом", - объяснил он.

С позицией коллеги согласна и Татьяна Кочий, которая считает, что ветераны "устали жить во лжи".

"Принизили заслуги именно ветеранов, которые сегодня сидят дома, не имеют обувь и не могут выйти в город, решить те или иные проблемы. Сегодня их заслугами пользуются "лжеветераны", и каждый это знает. Просто, настолько больно стало, что это невозможно стало терпеть", - отметила она.

Недавно в фонде приступили к перерегистрации инвалидов Отечественной войны. Теперь ветераны смело приходят и подтверждают свое участие в войне, потому что уверены, что среди их имен не будет людей, которые не заслужили называть себя защитниками Отечества, отметили в фонде.

По словам Ашуа, вскоре в СМИ республики официально объявят о перерегистрации инвалидов войны. Лица, которые не явятся на процедуру добровольно, будут автоматически вычеркнуты из списка.