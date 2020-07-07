Исторический рейс: пассажирский ГАЗ запустили по маршруту Сухум - Псху

Псху – высокогорное село в Сухумском районе Абхазии, расположено на высоте 760 метров над уровнем моря, раньше жителям приходилось добираться туда самолетом.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Первый маршрутный рейс Сухум-Псху запустили в Абхазии во вторник 7 июля.

Автомобиль марки ГАЗ, стоимостью в один миллион рублей, был приобретен за счет средств администрации Сухумского района. По словам директора Сухумского автобусного парка Леонида Шулумба, транспортное сообщение между столицей и селом запущено впервые, его не существовало даже в советские времена.

Внедорожник рассчитан на 17 посадочных мест. Стоимость проезда составит 700 рублей, не считая перевоза багажа. Как отметил Шулумба, дни рейса будут согласованы с жителями и администрацией села, пока что перевозка будет осуществляться раз в неделю.

"Именно такой транспорт был нужен жителям села. Этот вопрос обсуждался на протяжении пяти лет, велись переговоры. Сегодня мы проводим тестовый маршрут, проверяем, какие предстоят затраты, какие дорожные условия. Надеюсь, со временем будет приобретен второй такой же транспорт, чтобы бесперебойно обслуживать жителей", - отметил Шулумба.

Среди первых пассажиров тестового рейса оказалась жительница Псху Антонина Квадзба. Женщина отметила, что маршрутка значительно облегчит жизнь жителям села, многие из которых не могли позволить себе оплачивать стоимость аренды самолета и крайне редко выезжали из Псху.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый рейс по маршруту Сухум-Псху

"Это большая помощь для села. К примеру, трехместный рейс на самолете обходится в 14 500 рублей и выбраться сложно. Люди выезжали только по большой необходимости, чтобы закупиться продуктами или сходить к врачу. Конечно, дорога будет сложной, но выбраться по своим делам нам будет намного удобнее. К тому же жители смогут продавать свою фермерскую продукцию на рынке", - сказала она.

Время маршрута Сухум - Псху составит около семи часов. Выезд с сухумского рынка в 9:00.