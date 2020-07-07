Три года за сверток: гражданин России осужден за попытку ввезти героин в Абхазию

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Гражданин России осужден за попытку провезти в Абхазию героин, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Мужчина был задержан в январе 2020 года на МАПП "Адлер". При личном досмотре у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом "героин", что подтверждено соответствующими экспертизами.
"Адлерским районным судом указанный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 229 УК РФ (контрабанда наркотических веществ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
Приговор вступил в законную силу.
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