Три года за сверток: гражданин России осужден за попытку ввезти героин в Абхазию

Сторона защиты направила апелляционную жалобу на вынесенный приговор, но судом второй инстанции Краснодарского краевого суда обвинительный приговор, вынесенный Адлерским районным судом, оставлен без изменения.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Гражданин России осужден за попытку провезти в Абхазию героин, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю Сверток с героином

Мужчина был задержан в январе 2020 года на МАПП "Адлер". При личном досмотре у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом "героин", что подтверждено соответствующими экспертизами.

"Адлерским районным судом указанный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 229 УК РФ (контрабанда наркотических веществ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор вступил в законную силу.

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