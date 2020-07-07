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Три года за сверток: гражданин России осужден за попытку ввезти героин в Абхазию

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200707/1030485742/Tri-goda-za-svertok-grazhdanin-Rossii-osuzhden-za-popytku-vvezti-geroin-v-Abkhaziyu-.html

Сторона защиты направила апелляционную жалобу на вынесенный приговор, но судом второй инстанции Краснодарского краевого суда обвинительный приговор, вынесенный Адлерским районным судом, оставлен без изменения.

СУХУМ, 7 июл - Sputnik. Гражданин России осужден за попытку провезти в Абхазию героин, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

© Foto / Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю
Сверток с героином

Мужчина был задержан в январе 2020 года на МАПП "Адлер". При личном досмотре у него был обнаружен сверток с наркотическим веществом "героин", что подтверждено соответствующими экспертизами.

"Адлерским районным судом указанный гражданин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст. 229 УК РФ (контрабанда наркотических веществ), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении пресс-службы.

Приговор вступил в законную силу.

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