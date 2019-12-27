Грозит пожизненное: подозреваемых в контрабанде героина в Абхазию судят в Краснодаре

СУХУМ, 27 дек -Sputnik. Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении организованной интернациональной группы граждан, обвиняемых в сбыте героина и его контрабанде, сообщает сайт прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, банду из семи граждан России, Украины и Таджикистана в возрасте от 20 до 40 лет создал гражданин Таджикистана, который даже не выезжал за пределы родной республики.
Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, наркотики изъяты.
"Указанные лица с декабря 2018 года по 17 июля 2019 года посредством одного из мессенджеров совершили покушение на незаконный сбыт наркотического средства – героина в крупном размере, а также 16 января 2019 года совершили контрабанду вышеупомянутого наркотического средства в крупном размере на территорию Республики Абхазия", - говорится в сообщении.
Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Согласно УК России арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.
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