Грозит пожизненное: подозреваемых в контрабанде героина в Абхазию судят в Краснодаре

По версии следствия, бандой наркоторговцев управлял гражданин Таджикистана, который даже не выезжал за пределы своей республики.

СУХУМ, 27 дек -Sputnik. Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении организованной интернациональной группы граждан, обвиняемых в сбыте героина и его контрабанде, сообщает сайт прокуратуры Краснодарского края.

По версии следствия, банду из семи граждан России, Украины и Таджикистана в возрасте от 20 до 40 лет создал гражданин Таджикистана, который даже не выезжал за пределы родной республики.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, наркотики изъяты.

"Указанные лица с декабря 2018 года по 17 июля 2019 года посредством одного из мессенджеров совершили покушение на незаконный сбыт наркотического средства – героина в крупном размере, а также 16 января 2019 года совершили контрабанду вышеупомянутого наркотического средства в крупном размере на территорию Республики Абхазия", - говорится в сообщении.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Всем обвиняемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно УК России арестованным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет или пожизненное заключение.

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