Часть объектов по Инвестпрограмме в Гагре восстановят до конца июля

Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в ходе рабочей поездки в Гагрский район проинспектировала ход работ на переходящих объектах Инвестпрограммы.

СУХУМ, 8 июл - Sputnik. Часть работ на объектах, финансируемых из Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии за 2017-2019 годы, будет закончена до конца июля, сообщается на сайте Минэка республики.

Отмечается, что восстановительные работы колоннады и укладка плитки на набережной в Гагрском приморском парке идут в соответствии с новым графиком.

По мнению министра экономики Абхазии Кристины Озган, подрядчики успеют закончить работы в установленные сроки - до 31 июля 2020 года.

Глава Минэкономики также посетила насосную станцию №4, которая была восстановлена и сдана еще в 2013-2014 годах, но не поставлена на баланс района.

© Foto / Министерство экономики РА Кристина Озган повторно посетила с инспекцией Гагрский район

"Данный объект даже не был принят на баланс администрации Гагрского района. За прошедшие шесть лет он не только не эксплуатировался, но и находился без присмотра", - сказала Озган.

За прошедшее время зданию и имуществу на объекте был нанесен серьезный ущерб - срезаны все провода, частично повреждено оборудование и отделка помещений. Специалистам было дано поручение оценить уровень нанесенного ущерба и определить источники финансирования на восстановительные работы, уточнили в пресс-службе министерства.

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