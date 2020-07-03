Неосвоенные средства и болезненный вопрос поддержки: интервью Кристины Озган

На чем и сколько республика будет экономить в период пандемии, как решаются проблемы с неосвоенными средствами Инвестпрограммы, о чем удалось договориться двум абхазским вице-премьерам в Москве и что в Минэке думают о ситуации вокруг кредита "Гудаутской нефтебазы" - в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.

- Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента заявил, что абхазская сторона направит отчет об исполнении Инвестиционной программы социально-экономического развития республики российским коллегам до 30 июня. Удалось ли это сделать, и что именно отражено в этом отчете?

- Как вы знаете, решением межправительственной комиссии в декабре прошлого года была утверждена Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на период 2020-2022 годы. В рамках реализации этой программы предусмотрен ряд организационных вопросов и ключевым вопросом была подготовка проектно-сметных документаций, которые должны были пройти Госэкспертизу в Абхазии и России.

В рамках выполнения этих обязательств, по решению сопредседателей межправкомиссии, 25 мая текущего года было соответствующее решение, которое предусматривало, что абхазская сторона должна до 30 июня провести экспертизу объектов подлежащих финансированию в 2020 году. Эти мероприятия абхазской стороной были выполнены и 35 заключений по объектам, предусмотренных Инвестпрограммой, прошли государственную экспертизу в России

- О какой сумме идет речь?

- Объем финансирования по Инвестпрограмме периода 2020-2022 предусмотрен в размере четырех с половиной миллиардов рублей. Из них в текущем году предполагается освоить порядка полутора миллиардов рублей. Структура программы предусматривает как новые объекты и мероприятия, так и объекты, которые в силу различных обстоятельств не были завершены в прошлые периоды, в том числе в рамках Инвестпрограммы 2017-2019 годов.

На данный момент по Инвестпрограмме 2017-2019 не освоено 392 миллиона рублей.

Мы незначительно продвинулись в этом вопросе. Когда мы приступили к выполнению своих обязанностей, эта сумма была в размере около 407 миллионов рублей. Мы начали реализовывать эти мероприятия, и вы могли наблюдать, что эта работа освещалась в прессе. Есть много объектов, на которых в настоящее время активно ведутся работы.

Что касается программы текущего периода, так как мы в основном занимались подготовкой проектно-сметной документации, финансирование составило порядка одного миллиона рублей и это расходы на прохождение экспертизы. На данном этапе будет формироваться пакет документов по заключению контрактов на предстоящий период.

- Вы сказали, что переходящих в следующую Инвестиционную программу объектов много. Не могли бы вы перечислить самые крупные из них и в какую сумму они обходятся?

- Крупные объекты, в том числе социально-значимые, хочу выделить ЦРБ Ткуарчала – проблемный объект, по которому мы сейчас активно работаем, необходимо завершить ряд организационных и финансовых вопросов для того чтобы сдать этот объект до конца года.

Гагрская школа находится на завершающей стадии, но по ней необходимо допфинансирование на приобретение оборудования, которое необходимо для его полноценного функционирования. Также речь идет о работах, связанных с благоустройством парка в Гагре, набережной и ряда других направлений, которые необходимо завершить в этом году. Еще одним проблемным объектом была автодорога в село Каманы, которая сейчас активно ремонтируется, и мы рассчитываем, что в течение месяца сдадим.

Отдельно хочу выделить вопрос о завершении работ по системе водоснабжения и канализации. Эта программа достаточно большая и по объему финансирования, и по количеству объектов. Поэтому она у нас будет продолжаться в рамках Инвестпрограммы 2020-2022.

Что касается канализационных очистных сооружений Гагрского района, расположенных в Пицунде, необходимо концептуально определиться в эффективности принятого в работу проекта, а именно в отношении эффективности проекта, который сейчас реализуется. Мы планируем в ближайшее время завершить все работы по оценке этого объекта. По нему предусмотрено существенное финансирование в период 2021-2022 годы и от быстроты, организованности наших действий будет зависеть реализация этой программы.

- Во время инспекционной поездки в Гагрский район, вы обратили внимание на то, что проект по строительству этих канализационных очистных сооружений по подготовленной смете обойдется государству в три раза дороже сухумских очистных сооружений. Будет ли пересматриваться объем расходов на этот проект и как вы могли бы объяснить столь существенную разницу между очистными сооружениями в Гагре и Сухуме?

- Действительно, у меня вызвала много вопросов именно стоимость этого объекта и технические решениям по нему. При этом сухумские очистные сооружения, в принципе, это один вид очистки – биологический, а в предлагаемом гагрском проекте – это механическая и химическая способы очистки. Сейчас мы занимаемся экспертной оценкой стоимости, которая основана именно на принципе принятия технических решений. Скорее всего, этот проект станет дешевле.

Мы изучаем этот вопрос и, по моим прогнозам, в течение ближайших двух или трех недель выйдем с конкретным предложением к руководству Абхазии для того, чтобы принять некое концептуальное решение о дальнейшем финансировании, либо пересмотре тех решений, которые были приняты ранее. Соответственно с такой инициативой мы будем выходить к российским коллегам.

В целом, если говорить о структуре Инвестпрограммы на предстоящие два года, в нее в основном вошли объекты инфраструктурного характера, по которым в обществе возникает больше всего вопросов – это водоснабжение, электроэнергия, дороги. Эти те ключевые проблемы, с которыми Абхазия все еще не смогла разобраться до конца.

При этом программа также включает в себя вопросы нормативного обеспечения, такие, как разработка кадастра объектов недвижимости – очень серьезный документ, который необходимо внедрить и который поможет нам эффективно работать с налогоплательщиками в сфере недвижимости и оборота земли.

Также предусмотрено строительство полигона бытовых отходов в Гулрыпшском районе, начало этапа проектирования тюрьмы, завершение проектирования Республиканской детской больницы в Сухуме.

- То есть, в случае благоприятных условий, все эти объекты мы сможем увидеть в Абхазии в ближайшие два года?

- Если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, по которым абхазская сторона будет не в состоянии это сделать, других вариантов невыполнения обязательств я не принимаю.

- Как вы оцениваете выполнение Инвестиционной программы за 2017 и 2019 годы?

- В целом в сфере реализаций абхазской стороной своих обязательств, на мой взгляд, накопилось очень много организационных и финансовых проблем. И, как мне кажется, в этой области ключевым моментом является отсутствие на определенном этапе элементов контроля.

То есть, я думаю, не была выстроена четкая вертикаль управления всем процессом, и этот процесс нес хаотичный характер.

- В последние дни в обществе муссируется ситуация, в которой оказалась "Гудаутская нефтебаза". Сначала пользователи соцсетей обвинили Банк Абхазии в том, что он якобы незаконно выдал кредит в размере 40 миллионов рублей этой нефтебазе. Потом выяснилось, что эти деньги были выданы "Сухум-Банку", который в свою очередь кредитовал "Гудаутскую нефтебазу". Деньги не возвращены. Сейчас идут судебные тяжбы между ними и вчера "Абхазтоп" распространил заявление, в котором говорится, что "кредит был выдан незаконно, с нарушением требований законодательства в части обязательного согласования сделки с Министерством экономики". Что вы лично об этом думаете и какая позиция возглавляемого вами ведомства в этой неоднозначной ситуации?

- Действительно, на мой взгляд, с правовой точки зрения сделка была ничтожна, потому что для получения кредита, неважно какого, необходимо согласие собственника или уполномоченного органа, осуществляющего функции собственника. Уполномоченный орган, осуществляющий функции собственника Госкомпании "Абхазтопа" и соответственно "Гудаутской нефтебазы" является Министерство экономики.

Когда принималось решение по выдаче кредита, согласия Министерства экономики не было. Соответственно, ни на этапе принятия решений кредитным комитетом "Сухум-Банка", ни впоследствии оснований для этого не было. Нарушение правового процесса привело к тому, что все последующие сделки были незаконны.

На данный момент есть судебные решения, которые мы не можем поддерживать, и мы будем включать все механизмы для того, чтобы объект остался в госсобственности. Отчуждение госимущества в такой форме законодательством Абхазии не предусмотрено.

- Что конкретно решил суд по этому вопросу?

- Было первое решение суда, после которого было достигнуто "мировое соглашение" и в его рамках кредитор обязался погасить, указанную сумму, но здесь, к сожалению, есть серьезный аргумент, который не был учтен ни одной из сторон в процессе принятия решения. Это то, что финансовое состояние "Абхазтопа" и "Гудаутской нефтебазы" фактически не могло рассматриваться, как возможное для обслуживание кредита.

У самого "Абхазтопа" на сегодняшний день числится задолженность перед государством и своим партнером в сумме более 200 миллионов рублей, а "Гудаутская нефтебаза" фактически не работает. Их финансовая ситуация не позволяла брать на себя такие обязательства. По этой причине мое мнение такое, что изначально, когда заключалось "мировое соглашение" не была дана оценка финансовых возможностей по его исполнению. То есть, заведомо было понятно, что это решение не может быть выполнено.

- При всем этом деньги были выданы и банк не получил ни тело кредита, ни проценты по нему. Как быть в этой ситуации? Разве банк не должен вернуть свои деньги?

- Понимаете, когда банк заключает кредитный договор с государственным предприятием и знает, что оно ограничено в полномочиях, тем более в вопросах залога госимущества, всегда существует высокий риск. Поэтому банк изначально должен был понимать, что он может столкнуться с подобными проблемами.

- То есть, частично ответственность за эту ситуацию несет сам банк?

- Конечно. Если банк изначально получил бы гарантии от государства, то у государства соответственно были бы обязательства перед ним. Так как этого не было сделано, банк остался наедине с организацией, с которой он не имел права заключать эту сделку. Здесь идет речь о превышении должностных полномочий со стороны организаций, принимавших участие в сделке.

- Экономика Абхазии в период пандемии оказалась в сложной ситуации. Какие меры разрабатывает государства для поддержки населения, которое сегодня испытывает серьезные трудности, в том числе в связи с закрытием границ?

- Правительством на основании распоряжения президента были разработаны соответствующие мероприятия. Среди них вопросы, связанные с арендными платежами, отсрочкой налоговых обязательств и ряд других направлений. Сейчас правительство обращает серьезное внимание на сокращение расходов не связанных с выполнением обязательств по заработной плате и поддержанию порядка в стране.

Наиболее болезненный вопрос, конечно, это поддержка населения. Как вы знаете, финансовые возможности у нас ограниченные, были проблемы с выплатами зарплат бюджетникам, но нам удалось решить этот вопрос и закрыть задолженности за прошлый месяц, а также готовимся к выплатам в июле.

Поэтому обязательства государства перед населением, конечно, будут выполняться. Что касается вопросов по организации дополнительной поддержки, их нужно рассматривать в отдельном порядке в жесткой привязке к тем возможностям, которые у нас есть.

- Уже известно примерно, на какую сумму удастся сократить расходы государства?

- Сейчас подлежит ограничению все, что не связано с выполнением обязательств по выплате заработной платы и других социальных выплат. Другие расходы фактически не осуществляются, к примеру по приобретению техники, оборудования, ремонтов и так далее. В процентном соотношении говорить не буду, так как в разные периоды это разные суммы и часть из них, конечно, будет перенесена на четвертый квартал года.

- Речь идет о десятках миллионах?

- Значительно больше.

- На прошлой неделе вы вместе с вице-премьером, министром финансов Владимиром Делба в рамках рабочей поездки посетили Москву. С кем провели встречи, и какие темы на них обсуждались?

- У меня состоялись переговоры с руководителем Главгосэкспертизы России по вопросам двустороннего сотрудничества и по оказанию содействия Абхазии в становлении ее Государственной экспертизы.

В контексте встречи мы рассматривали блок вопросов, среди которых возможный переход на электронный документооборот. Это очень современная система, которую мне удалось лично увидеть и я считаю, что Абхазия может быстро и активно включиться в этот процесс. Возможно, через год или два мы сможем работать в современных условиях. Коллеги гарантировали, что они будут оказывать нам всяческую поддержку в решении этого вопроса.

Второй вопрос, которому было необходимо уделить особое внимание, касался подготовки специалистов в сфере строительства. Для того, чтобы этот вид работ выполнялся у нас в стране качественно и эффективно, необходимо серьезное кадровое сопровождение. Мы договорились о том, что подберем несколько кандидатов для обучения в центре Главгосэкспертизы. Это будут сотрудники профильных ведомств – Управления капитального строительства и Управления по строительству и архитектуры. Сейчас мы формируем список потенциальных кандидатов, с которыми побеседуем и попробуем выяснить, насколько они готовы к такому вопросу.

Следующее направление, которое мы также обсуждали – это подготовка нормативов в строительной сфере. Во всех этих трех направлениях мы достаточно плотно пообщались и будем действовать по ним в ближайшее время.

У меня состоялись переговоры с в Министерстве энергетики России, где обсудили пути решения проблемы, связанной с энергодефицитом в Абхазии в осенне-зимнее время и в период возможной остановки работы ИнгурГЭС на ремонт.

Пришли к выводу, что необходимо определить рабочую группу, которая будет заниматься технологической схемой поставок электроэнергии и финансовыми вопросами, связанными с этим.

Одна из ключевых встреч состоялась в Минэкономразвития России. Мы достаточно предметно пообщались по всем вопросам, в том числе касательно Инвестпрограммы. Помимо этого, рассмотрели вопросы возможного оказания помощи в развитии туристической отрасли Абхазии и развития энергохозяйства республики.