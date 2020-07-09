Первый после карантина: солисты Абхазской филармонии дадут концерт

С 15 июня в Абхазии, по распоряжению президента Аслана Бжания, отменен запрет на проведение массовых культурных мероприятий, действовавший более двух месяцев.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Первый после отмены ограничительных мер концерт состоится в Абхазской государственной филармонии 15 июля.

Солисты филармонии Нана Черкезия и Алхас Ферзба представят публике русские романсы, а также арии из произведений европейских и российских композиторов. Партию фортепиано исполнит Астанда Джикирба, вести концерт будет художественный руководитель Абхазской госфилармонии Эсма Джениа.

Как рассказали в филармонии, репетиции проходят каждый день.

"Естественно, мы готовим новую программу. Какие-то сюрпризы музыкальные, конечно, будут готовиться", - прокомментировала подготовку к концерту ведущий специалист по рекламе Арифа Капба.

Филармония закрыла свои двери в конце марта, когда были введены карантинные меры из-за коронавируса. Из-за эпидемиологической ситуации в стране было сорвано три концерта: ежегодный концерт, посвященный памяти жертв мартовского наступления, джазовый фестиваль и хоровой фестиваль.

"Но мы знаем, что свои концерты готовит Кристина Эшба, состоится дебют новой солистки Альдоны Цкуа, а также, возможно, мы ожидаем концерта Елены Анкваб", - отметила Арифа Капба.

Концерт состоится 15 июля в 19:00.

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