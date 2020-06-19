“Мы не смогли это пропустить”: театры открыли двери для абхазских зрителей

Абхазские театры были закрыты больше двух месяцев. Президент Абхазии с 15 июня отменил часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Первым свои двери открыл Государственный русский театр имени Фазиля Искандера в пятницу 19 июня.

Зрителям показали уже знакомую комедию “Оскар” французского драматурга Клода Манье. В фойе театра администраторы не только проверяют билеты, но и опрыскивают руки зрителей дезинфицирующим раствором.

В зале всех рассаживают по капсульному методу.

Абхазский государственный драматический театр зовет сразу на премьеру 7 июля. В театре покажут трагикомедию по пьесе итальянского комедиографа Эдуарда де Филиппо "Цилиндр", а режиссер - Бенар Кове, которого поклонники театра не раз видели в различных постановках в качестве актера.

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