“Мы не смогли это пропустить”: театры открыли двери для абхазских зрителей

Первым свои двери открыл Государственный русский театр имени Фазиля Искандера в пятницу 19 июня.
Зрителям показали уже знакомую комедию “Оскар” французского драматурга Клода Манье. В фойе театра администраторы не только проверяют билеты, но и опрыскивают руки зрителей дезинфицирующим раствором.
В зале всех рассаживают по капсульному методу.
Абхазский государственный драматический театр зовет сразу на премьеру 7 июля. В театре покажут трагикомедию по пьесе итальянского комедиографа Эдуарда де Филиппо "Цилиндр", а режиссер - Бенар Кове, которого поклонники театра не раз видели в различных постановках в качестве актера.
Читайте также:
-
Выходим из "спячки": культурная афиша в "посткарантинной" Абхазии