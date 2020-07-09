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Российские разведчики совместно с абхазскими военными "уничтожили" диверсантов

© Sputnik / Виталий Тимкив
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200709/1030501237/Rossiyskie-razvedchiki-sovmestno-s-abkhazskimi-voennymi-unichtozhili-diversantov-.html

В ходе весеннего призыва 2020 года на российскую военную базу Южного военного округа в Республике Абхазия прибыли более 500 новобранцев.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Разведчики российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в рамках совместного тактического учения с военнослужащими Министерства обороны республики уничтожили диверсантов условного противника в горно-лесистой местности. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Солдаты ЮВО прибыли на горный полигон Цабал, с помощью беспилотной летательной авиации провели разведку возможных маршрутов выдвижения диверсионно-разведывательных групп "противника".

После чего совместно с абхазскими военными уничтожили "диверсантов" массированным огнем при поддержке артиллерии и авиации. 

При выполнении поставленных задач разведчики использовали современные типы вооружения и защиты, такие как винтовки специальные снайперские "Винторез", автоматы "Вал", а также боевые защитные комплекты "Пермячка", предназначенные для защиты жизненно-важных органов от поражения пулями стрелкового оружия и осколками снарядов.

© Sputnik / Виталий Тимкив
Неделя на тактику и практику: военные ЮВО начали масштабные учения в Абхазии

Для ведения наземной и воздушной разведки военнослужащие применили комплексы разведки, управления и связи "Стрелец", а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами "Орлан", "Застава" и "Гранат".

В Абхазии проходит совместное тактическое учение с участием военнослужащих Министерства обороны республики, российской военной базы ЮВО и других силовых ведомств Абхазии.

Учения проходят в горах и на побережье Черного моря, на территории полигонов Нагвалоу и Цабал. 

В общей сложности в маневрах принимают участие более трех тысяч военнослужащих и свыше 300 единиц различной техники.

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