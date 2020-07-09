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Два пациента с COVID-19 остаются на лечении в Гудаутской больнице

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (595)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200709/1030504072/Dva-patsienta-s-COVID-19-ostayutsya-na-lechenii-v-Gudautskoy-bolnitse.html

За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию прошло двенадцать человек.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Двое пациентов с диагнозом коронавирус остаются на лечении в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Коронавирус за последние сутки не был подтвержден ни у одного из 12 протестированных.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

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Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (595)


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