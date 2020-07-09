Два пациента с COVID-19 остаются на лечении в Гудаутской больнице

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Двое пациентов с диагнозом коронавирус остаются на лечении в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Коронавирус за последние сутки не был подтвержден ни у одного из 12 протестированных.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.
По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.
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