Два пациента с COVID-19 остаются на лечении в Гудаутской больнице

За прошедшие сутки в Абхазии тестирование на коронавирусную инфекцию прошло двенадцать человек.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Двое пациентов с диагнозом коронавирус остаются на лечении в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.

Коронавирус за последние сутки не был подтвержден ни у одного из 12 протестированных.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

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