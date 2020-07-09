16:05 10 Июля 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD71.23
  • EUR80.27
Поиск

В России за сутки выявлено 6 509 новых случаев коронавируса

© Sputnik Тимур Батыршин
В мире
Получить короткую ссылку
Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (742)
220 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/world/20200709/1030499713/V-Rossii-za-sutki-vyyavleno-6-509-novykh-sluchaev-koronavirusa.html

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 9 июл -Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 27,3% не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 805 человек. За весь период установлено 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

Читайте также:

Темы:
Мировая пандемия коронавируса COVID-19 (742)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Клубника, виноград и боевые искусства: облик села Лабра
Общий сбор: корабли Северного флота ушли в поход
Держать форму: площадки для воркаута в Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться