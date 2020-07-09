В России за сутки выявлено 6 509 новых случаев коронавируса

Всего на сегодняшний день в России выявлен 707 301 случай коронавирусной инфекции в 85 регионах.

СУХУМ, 9 июл -Sputnik. За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб Москвы по борьбе COVID-19.

Из общего числа вновь выявленных случаев 27,3% не имели клинических проявлений болезни.

В России за сутки зафиксировано 176 летальных исходов, полностью выздоровели 8 805 человек. За весь период установлено 10 843 летальных исхода, выздоровели 481 316 человек.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них двое граждан находятся в Гудаутском госпитале, 35 человек выздоровели, и один пациент умер.

По данным университета Джонса Хопкинса, число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 12 миллионов.

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