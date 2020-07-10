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Обезьянки в сухумском питомнике во время отключения электричества, 26 февраля 2019

"Охота" на анубиса: в Сухуме ловят сбежавших из питомника обезьян

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200710/1030507004/Okhota-na-anubisa-v-Sukhume-lovyat-sbezhavshikh-iz-pitomnika-obezyan-.html

Сбежавшие из Сухумского питомника обезьян приматы были приобретены руководством НИИЭПиТа в 2017 году. Они относятся к семейству мартышковых и не опасны для людей.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Четыре обезьяны породы павиан анубис сбежали из Сухумского питомника обезьян в четверг 9 июля, сообщил Sputnik директор Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии Зураб Миквабия.

По его словам, из клеток сбежали самка с детенышем, самец и павиан-подросток. Из четырех беглецов уже удалось выловить самку и самца, остальные еще разгуливают по территории НИИЭПиТа.

"На этот раз уборщица не закрыла вольер плотно и, к сожалению, мне пришлось уволить ее из-за ее же невнимательности. Павианов анубисов у нас всего семь, мы приобрели их три года назад и дрожим над ними. Они не несут никакой опасности для людей”, - добавил директор. 

Сбежавшие павианы попали в объектив жителей Сухума. С одним из беглецов встретился и замдиректора Музея Боевой Славы Николай Медвенский.

"Животное вело себя спокойно, дружелюбно, но на месте не сидело и перемещалось то к боксам, то на крышу, периодически издавая громкие звуки, похожие на лай. Все закончилось хорошо – приехал снайпер со снотворным, после чего павиан был обездвижен, отловлен и возвращен в НИИЭПиТ", - поделился он наблюдениями в Facebook.

Директор НИИЭПиТа подчеркнул, что павианы для людей не опасны.

Павиан анубис – вид приматов семейства мартышковых. Название дано приматам за внешнее сходство с изображениями древнеегипетского бога Анубиса. Ареал распространения охватывает большую часть Центральной Африки.

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