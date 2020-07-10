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Бжания посетил военные учения России и Абхазии на полигоне Цабал

© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200710/1030508698/Bzhaniya-posetil-voennye-ucheniya-Rossii-i-Abkhazii-na-poligone-Tsabal.html

Более трех тысяч абхазских и российских военнослужащих участвуют в совместных учениях в Абхазии, которые начались 8 июля и продлятся до конца недели.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами республики Аслан Бжания посетил полигон Цабал, где наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений военнослужащих Министерства обороны Абхазии и российской военной базы ЮВО, сообщает пресс-служба главы государства.

© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия
Совместные учения в Абхазии

Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы.

"Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил", - сказал президент по окончании учений.

Маневры в ходе масштабных учений проводились на полигонах Нагвалоу и Цабал. 

© Foto / пресс-служба Президента Республики Абхазия
Совместные учения в Абхазии

Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия. 

В общей сложности в учениях приняли участие более трех тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.

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