Бжания посетил военные учения России и Абхазии на полигоне Цабал

СУХУМ, 10 июл - Sputnik. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами республики Аслан Бжания посетил полигон Цабал, где наблюдал за боевой стрельбой в рамках совместных учений военнослужащих Министерства обороны Абхазии и российской военной базы ЮВО, сообщает пресс-служба главы государства.
Бжания остался доволен ходом боевой стрельбы.
"Все прошло на высоком организационном уровне. Были отработаны взаимодействия родов войск. Я удовлетворен тем, что увидел сегодня. Руководство страны и впредь будет поддерживать проведение таких мероприятий, которые способствуют укреплению обороноспособности наших Вооруженных сил", - сказал президент по окончании учений.
Маневры в ходе масштабных учений проводились на полигонах Нагвалоу и Цабал.
Активная фаза учений прошла на побережье Черного моря, где мотострелковые подразделения во взаимодействии с подразделениями противовоздушной обороны, разведчиками и артиллеристами отработали оборонительные и наступательные действия.
В общей сложности в учениях приняли участие более трех тысяч военнослужащих и свыше трехсот единиц военной техники.
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