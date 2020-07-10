Вперед в прошлое: в ЦВЗ Сухума прошла лекция об истории города

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Мария Ефимова. В Центральном выставочном зале прошла ознакомительная лекция в рамках выставочного проекта "Сухум. Праздник, который всегда с тобой". Мероприятие было организовано для участников клуба молодых лидеров, созданного при Сухумском доме юношества, студентов Абхазского госуниверситета и Сухумского художественного училища.
Ознакомительную лекцию об истории города Сухум провели заместитель министра культуры Батал Кобахия и заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания.
- Ознакомительная лекция об истории города Сухум© Sputnik / Марианна Кубрава
- Заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Тая Алания© Sputnik / Марианна Кубрава
- Лекция об истории города Сухум© Sputnik / Марианна Кубрава
- Заместитель министра культуры Батал Кобахия© Sputnik / Марианна Кубрава
- Экскурсия в Центральном выставочном зале© Sputnik / Марианна Кубрава
"Для нас очень важно рассказать об истории нашего любимого города, о его объектах культурного наследия. К сожалению, многие архитектурные сооружения разрушены и фактически не сохранились. Исчезающую красоту нашего города, все важные объекты культурного наследия необходимо восстановить", - отметил Кобахия.
При этом он подчеркнул, что важно не только восстановить, но и сохранить старую планировку города.
"Сухум должен развиваться, и важно, чтоб не было хаотичных построек. Любое современное здание и объект культурного наследия должны дополнять друг друга, чтобы можно было говорить о хорошей преемственности", - добавил заместитель министра.
Для посетителей, помимо лекции, также была организована экскурсия по выставке "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" .
Зрители могут посетить выставку до 28 июля в Центральном выставочном зале столицы.
Для участия в выставке отобрано 49 работ таких авторов, как Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба и других.
В экспозиции представлены также воспоминания русских писателей и ученых о Сухуме первой половины ХХ века, картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.
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