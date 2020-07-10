Вперед в прошлое: в ЦВЗ Сухума прошла лекция об истории города

Мероприятие проводится для привлечения внимания молодых людей к истории города и сохранению культурного наследия.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Мария Ефимова. В Центральном выставочном зале прошла ознакомительная лекция в рамках выставочного проекта "Сухум. Праздник, который всегда с тобой". Мероприятие было организовано для участников клуба молодых лидеров, созданного при Сухумском доме юношества, студентов Абхазского госуниверситета и Сухумского художественного училища.

Ознакомительную лекцию об истории города Сухум провели заместитель министра культуры Батал Кобахия и заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Таисия Алания.

Ознакомительная лекция об истории города Сухум © Sputnik / Марианна Кубрава

Заведующая отделом природы Абхазского государственного музея Тая Алания © Sputnik / Марианна Кубрава

Лекция об истории города Сухум © Sputnik / Марианна Кубрава

Заместитель министра культуры Батал Кобахия © Sputnik / Марианна Кубрава

Экскурсия в Центральном выставочном зале © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 5 © Sputnik / Марианна Кубрава Ознакомительная лекция об истории города Сухум

"Для нас очень важно рассказать об истории нашего любимого города, о его объектах культурного наследия. К сожалению, многие архитектурные сооружения разрушены и фактически не сохранились. Исчезающую красоту нашего города, все важные объекты культурного наследия необходимо восстановить", - отметил Кобахия.

При этом он подчеркнул, что важно не только восстановить, но и сохранить старую планировку города.

"Сухум должен развиваться, и важно, чтоб не было хаотичных построек. Любое современное здание и объект культурного наследия должны дополнять друг друга, чтобы можно было говорить о хорошей преемственности", - добавил заместитель министра.

Для посетителей, помимо лекции, также была организована экскурсия по выставке "Сухум. Праздник, который всегда с тобой" .

© Sputnik / Марианна Кубрава Выставка в ЦВЗ

Зрители могут посетить выставку до 28 июля в Центральном выставочном зале столицы.

Для участия в выставке отобрано 49 работ таких авторов, как Батал Джапуа, Александр Семенцов, Мадина Бигуаа, Руслан Габлия, Диана Хинтба, Виталий Кацба, Лаша Габелия, Амиран Адлейба и других.

В экспозиции представлены также воспоминания русских писателей и ученых о Сухуме первой половины ХХ века, картины абхазских художников второй половины ХХ века и современных авторов.

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