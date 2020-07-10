"О нас забыли": Ассоциация участниц войны в Абхазии обратилась с письмом к Анкваб

Координаторы "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий" около трех месяцев не получают зарплату, на запланированную встречу представителей Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии с Правительством их не пригласили.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадри Есиава. Члены "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий" обратились к премьер-министру страны с просьбой оказать содействие в сохранении заработной платы сотрудникам организации согласно штатному расписанию на встрече в Сухуме в пятницу 10 июля.

По словам председателя сухумского регионального отделения этой организации Ларисы Тарба, члены координационной группы ассоциации, состоящей из пяти человек, уже около трех месяцев не получают заработную плату от Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии. Также их не пригласили на встречу этого фонда с Кабинетом министров республики, которая должна состояться в субботу 11 июля.

Тарба призналась, что все это наталкивает на мысль о планах Фонда инвалидов-ветеранов Отечественной войны народа Абхазии расформировать ассоциацию или же довести эту организацию до самоликвидации путем прекращения финансирования.

"Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий" была создана в 2012 году. Организация курирует около 50 семей женщин, погибших во время войны и умерших после нее. В ее состав входит около ста человек.

На встрече присутствовало меньше половины этого числа, так как многие из ветеранов проживают за пределами Сухума или же им не позволило прийти на собрание состояние здоровья. Те, кому все же удалось принять участие в дискуссии, поддержали Тарба и подписались под письмом к Александру Анкваб.

Участницы боевых действий осудили мужчин за несправедливые решения, за такое отношение к себе и напомнили, что без помощи медсестер и тех женщин, которые воевали с оружием в руках наравне с ними, многие не сумели бы вернуться живыми домой.

"Где бы вы сейчас были, если эти девочки не вытащили бы вас ранеными, не дали бы свою кровь, жизнь за вас? В могилах. И вы сейчас имеете совесть считать, что мы не нужны? Нельзя так по-скотски относиться к тем, кто спасал вас", - с эмоциональной речью выступила доброволец из Приднестровья, инвалид I группы Анна Марченко.

Лариса Тарба зачитала подробный отчет о проделанной работе организации за восемь лет. В отчете сказано, что за этот отрезок времени была оказана материальная, социальная и психологическая помощь не только десяткам женщин-инвалидов войны в лечении или приобретении медикаментов, но и их семьям. После смерти в беде не оставляли, в том числе их детей, которые были трудоустроены, им была оплачена учеба в ВУЗах, при необходимости проводили ремонт в домах, как за счет средств Фонда инвалидов войны так и государства по ходатайству ассоциации.

С 2012 года, отметила Тарба, "Ассоциация женщин-инвалидов, участниц боевых действий" провела ряд праздничных, культурных, торжественных и памятных мероприятий.

Участницы встречи поблагодарили Тарба за ее нелегкий труд и выразили уверенность в том, что нельзя допускать распада этой ассоциации.

Герой Абхазии, один из организаторов медико-санитарного батальона Батал Кобахия посоветовал участницам боевых действий в перспективе объединиться в одну организацию и определить ее статус. Он также признался, что именно женщины во многом вдохновляли его во время войны, и он старался соответствовать их отваге.

По настоятельной просьбе участников собрания на встречу Фонда ветеранов-инвалидов Отечественной войны народа Абхазии с руководством Правительства буду делегированы четыре человека от "Ассоциации женщин-инвалидов, участниц боевых действий".