Интеллектуальная гонка: турнир по "Своей игре" пройдет в Сухуме

В интеллектуальном турнире "Своя игра" смогут принять участие знатоки всех возрастов, всего в "Игре" примут участие 27 игроков.

СУХУМ, 10 июл - Sputnik, Алиса Адлейба. Ежегодный турнир "Своя игра" - "АЙqbОК.LeTo2020" пройдет в Сухуме 18 июля, сказала в интервью Sputnik президент интеллектуально-творческого клуба "Дюна" Ася Саносян.

В соревнованиях может принять участие любой желающий. На данный момент организаторы получили около 20 заявок.

"Мы приглашаем к участию людей без возрастных ограничений. Все, подавшие заявки, проходят отбор, в результате которого мы выявляем 27 участников, которые выходят в основную часть турнира. Дальше они разбиваются на тройки. Одна девятая отыгрывает, по одному победителю выходят в одну третью, и из одной третьей выходят в финал, где разыгрывается три призовых места", - поделилась со Sputnik Ася Саносян.

Также она добавила, что в этом сезоне будут два автора вопросов: Гудиса Мамацев и Манвен Депилян.

Движение интеллектуальных игр в Абхазии существует уже 10 лет. Начиналось оно с игры "Что? Где? Когда?". Через несколько лет появилась игра "Брейн-ринг", и три года назад добавился турнир "АЙqbОК".

"Мы хотим привлечь внимание людей к тому, что досуг может быть интеллектуальным", - рассказала Саносян.

Турнир проходит при поддержке городского комитета по вопросам молодежи и спорта администрации Сухума.

Турнир пройдет 18 июля в Сухуме по адресу улица Калмыкова, дом 2.

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