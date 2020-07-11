Гудаутская больница получила новое медоборудование

Оборудование для больницы приобрели за счет средств движения предпринимателей Абхазии "Мы – вместе" и Абхазской московской диаспоры.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Гудаутская центральная районная больница получила новое оборудование, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

В больницу за счет средств движения предпринимателей Абхазии "Мы – вместе" и Абхазской московской диаспоры передали автоматический биохимический анализатор и реактивы на сумму 1 миллион 576 тысяч 699 рублей.

"Приобретенный автоматический анализатор позволит существенно расширить спектр выполняемых лабораторных исследований, прежде всего, за счет важных для тактики лечения коронавирусной инфекции параметров", - говорится в сообщении.

Установят анализатор в Гудаутской больнице уже в начале предстоящей недели. "Персонал, который будет на нем работать, пройдет краткий обучающий курс", - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что с 9 июля возобновила работу комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров, которая рассматривает вопросы распределения гумпомощи, поступающей в Абхазию.