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Гудаутская больница получила новое медоборудование

© Foto / Пресс-служба Министерства здравоохранения РА
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200711/1030512266/Gudautskaya-bolnitsa-poluchila-novoe-medoborudovanie.html

Оборудование для больницы приобрели за счет средств движения предпринимателей Абхазии "Мы – вместе" и Абхазской московской диаспоры.

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Гудаутская центральная районная больница получила новое оборудование, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии. 

В больницу за счет средств движения предпринимателей Абхазии "Мы – вместе" и Абхазской московской диаспоры передали автоматический биохимический анализатор и реактивы на сумму 1 миллион 576 тысяч 699 рублей.

"Приобретенный автоматический анализатор позволит существенно расширить спектр выполняемых лабораторных исследований, прежде всего, за счет важных для тактики лечения коронавирусной инфекции параметров",  - говорится в сообщении.

Установят анализатор в Гудаутской больнице уже в начале предстоящей недели. "Персонал, который будет на нем работать, пройдет краткий обучающий курс", - отметили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что с 9 июля возобновила работу комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров, которая рассматривает вопросы распределения гумпомощи, поступающей в Абхазию.



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