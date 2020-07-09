Комиссия по вопросам гумпомощи при Кабмине Абхазии возобновила работу

Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров действует с 2003 года и рассматривает вопросы распределения гумпомощи, поступающей в Абхазию.

СУХУМ, 9 июл - Sputnik. Комиссия по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете министров Абхазии возобновила работу и обновила свой состав, сообщается на сайте правительства.

В обновленный состав комиссии вошли представители ранее созданного при Министерстве социального обеспечения и демографической политики общественного совета по гуманитарной помощи и контролю за ее распределением, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций Абхазии Азамат Багателия, член правления "Московской абхазской диаспоры" Инна Барчан, замдиректора Сухумского Дома юношества Аида Ладария.

Комиссию возглавляет вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.

Отмечается, что на первом заседании 9 июля были рассмотрены вопросы присвоении грузам, направляющимся в Абхазию для безвозмездной передачи общественным организациям или частным лицам, статуса гуманитарного.

Комиссия осуществляет координацию на государственном уровне деятельности органов, организаций и лиц по получению и распределению гумпомощи, поступающей в Абхазию.

Комиссия также присваивает грузу статус гумпомощи, выдавая подтверждающее удостоверение. Только при его наличии получателям безвозмездной помощи предоставляются таможенные льготы, согласно закону "О таможенном тарифе".

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