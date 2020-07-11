На выборах депутатов Парламента Абхазии примут меры по защите от коронавируса

СУХУМ, 11 июл - Sputnik. Меры по защите от коронавирусной инфекции будут предприняты на выборах депутатов Парламента Абхазии, рассказа на радио Sputnik председатель Центризбиркома республики Тамаз Гогия.

"Режим ограничений в связи с коронавирусом все еще существует. Министерство здравоохранения и наш СЭС оказали содействие в этом вопросе и выделили необходимое количество масок, дезинфицирующих растворов для обработки помещений и рук, которые будут предоставлены членам окружных и участковых комиссий", - отметил Гогия.

Он также подчеркнул, что готовность ЦИК, окружных и участковых комиссий к выборам депутатов Народного собрания ко дню субботы 10 июля составляет примерно 98%. Осталось лишь доставить необходимые материалы участковым комиссиям.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Для того чтобы выборы были признаны состоявшимися, явка должна быть не меньше 25% от общего количества избирателей в каждом из четырех округах. Если этот рубеж не будет достигнут, то ЦИК в течение двух недель должен назначить дату повторных выборов в этом округе, которые по закону должны состояться не позже двух месяцев после дня голосования.

Гогия напомнил, что в избирательных бюллетенях отсутствует строка "против всех" и бюллетени, в которых голосующие зачеркнут фамилии всех кандидатов, будут считаться недействительными.

12 июля пройдут выборы в Парламент Республики Абхазия на освободившиеся депутатские мандаты.

Места в Парламенте освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Кандидаты в депутаты, зарегистрированные по Бзыпскому избирательному округу № 10, - Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты, зарегистрированные по Гудаутскому избирательному округу № 18, - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. Кандидатам в депутаты, зарегистрированные по Отхарскому избирательному округу № 14, - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. Кандидатам в депутаты, зарегистрированные по Кындыгскому избирательному округу № 31, - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

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