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Началось голосование на выборах в Парламент Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (15)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200712/1030516751/Nachalos-golosovanie-na-vyborakh-v-Parlament-Abkhazii.html

Выборы депутатов Парламента Абхазии проходят в четырех округах: Кындыгском избирательном округе №31, Гудаутском №18, Бзыбском №10 и Отхарском №14.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Повторные выборы в Парламент Абхазии начались в республике в 8:00 в воскресенье 12 июля. Избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00. 

  • По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба.
  • Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба.
  • По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия.
  • По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.
На участках, по словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, будут соблюдаться все меры безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения и СЭС оказали содействие выделили необходимое количество масок, дезинфицирующих растворов для обработки помещений и рук, которые предоставлены членам окружных и участковых комиссий.

Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей внесенных в списки.

© Sputnik / Гуния Леон
Вакантное место: выборы в Парламент Абхазии

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим большее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.

На повторном голосовании избранным считается кандидат, который получил больше голосов, вне зависимости от количества избирателей принявших участие в голосовании.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района. 

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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (15)


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