Началось голосование на выборах в Парламент Абхазии

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Повторные выборы в Парламент Абхазии начались в республике в 8:00 в воскресенье 12 июля. Избирательные участки будут открыты для голосования до 20:00.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба.

Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба.

По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия.

По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

На участках, по словам председателя ЦИК Тамаза Гогия, будут соблюдаться все меры безопасности в условиях угрозы распространения коронавируса.

Министерство здравоохранения и СЭС оказали содействие выделили необходимое количество масок, дезинфицирующих растворов для обработки помещений и рук, которые предоставлены членам окружных и участковых комиссий.

Избранными считаются кандидаты в депутаты, получившие на выборах больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в них приняло участие менее 25% избирателей внесенных в списки.

Если по избирательному округу баллотировалось более двух кандидатов и ни один из них не был избран, окружная избирательная комиссия принимает решение о проведении в округе повторного голосования по двум кандидатам, получившим большее количество голосов. Повторное голосование проводится не позднее чем в двухнедельный срок.

На повторном голосовании избранным считается кандидат, который получил больше голосов, вне зависимости от количества избирателей принявших участие в голосовании.

Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

Читайте также: