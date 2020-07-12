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В ЦИК Абхазии рассказали о явке на выборах в Парламент

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (21)
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Sputnik Абхазия
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Голосование на выборы в Парламент Абхазии по четырем освободившимся мандатам началось в воскресенье 12 июля в 8:00 утра и завершится в 20:00.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik, Сария Кварацхелия. По данным ЦИК Абхазии на 11:30, голосование на выборах в Парламент по четырем округам идет активно, об этом корреспонденту Sputnik сообщил председатель Центризбиркома Тамаз Гогия. 

"Голосование проходит великолепно, мы даже не ожидали, что явка будет такая активная. Активность наблюдается с 8:00 утра", - отметил председатель ЦИК. 

  • По Бзыбскому округу явка составляет 10,77 %;
  • По Отхарскому округу - 13,19 %;
  • По Гудаутскому округу - 12,94 %;
  • По Кындыгскому округу - 25,21 %.

По Кындыгскому округу, по словам Гогия, выборы официально состоялись по явке. Выборы считаются состоявшимися при явке более 25% от общего числа голосующих.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района. 

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Темы:
Повторные выборы в Парламент Абхазии - 2020 (21)


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