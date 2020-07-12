Аслан Бжания проголосовал на выборах в Парламент Абхазии

Повторные выборы в Парламент Абхазии, по данным ЦИК на 18:00, состоялись по явке. Избирательные участки в четырех округах закроются в 20:00.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания проголосовал на повторных выборах в Парламент в воскресенье 12 июля, сообщает пресс-служба главы государства.

Аслан Бжания отдал свой голос на выборах по месту прописки, в селе Тамыш.

© Sputnik Аслан Бжания принял участие в голосовании

Голосование завершится в 20:00. Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы.

По закону, окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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