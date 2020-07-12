Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершилось

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Избирательные участки в четырех округах на выборах в Парламент Абхазии закрылись в 20:00 в воскресенье 12 июля. Участки были открыты с 8:00.
По данным ЦИК на 18:00, выборы состоялись по явке по всем округам.
Свой голос на выборах отдал президент Абхазии Аслан Бжания, проголосовав по месту прописки в селе Тамыш.
Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы.
По закону, окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.
По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.
Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.
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