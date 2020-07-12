Голосование на выборах в Парламент Абхазии завершилось

В воскресенье 12 июля в Абхазии состоялись повторные выборы в Парламент республики по четырем освободившимся мандатам.

СУХУМ, 12 июл - Sputnik. Избирательные участки в четырех округах на выборах в Парламент Абхазии закрылись в 20:00 в воскресенье 12 июля. Участки были открыты с 8:00.

По данным ЦИК на 18:00, выборы состоялись по явке по всем округам.

Свой голос на выборах отдал президент Абхазии Аслан Бжания, проголосовав по месту прописки в селе Тамыш.

Первые итоги будут известны после того, как окружные комиссии предоставят в Центризбирком протоколы.

По закону, окружным комиссиям предоставляется два дня на подведение итогов. После подведения предварительных итогов ЦИК в течения одного дня будет принимать жалобы по ходу голосования, если они будут.

По Бзыпскому избирательному округу № 10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба. Кандидаты в депутаты по Гудаутскому избирательному округу № 18 - Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу № 14 - Алмасхан Барцыц и Робестан Габлия. По Кындыгскому избирательному округу № 31 - Джансух Адлейба, Гарри Кокая и Аидар Квициния.

Места в Парламенте действующего созыва освободились после того как Аслан Бжания стал главой государства, депутат Александр Анкваб занял место премьер-министра республики, Дмитрий Дбар возглавил МВД, а Юрий Хагуш стал руководителем Гагрского района.

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