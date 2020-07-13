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Союз журналистов Абхазии назвал иск "Сухум-Банка" к "Апсныпресс" необоснованным

© Sputnik / Леон Адлейба
В Абхазии
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Коммерческий банк "Сухум-Банк" подал иск на Госкомпанию "Абхазтоп" и Государственное информационное агентство "Апсныпресс" о защите деловой репутации 8 июля.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Необоснованным назвал иск "Сухум-Банка" в отношении "Апсныпресс" председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашиг.

"Апсныпресс" как Государственное информагентство в соответствии со статьей 54 "Закона о СМИ Абхазии" не несет ответственности за публикации, если эти сведения присутствуют в обязательных сообщениях или в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений, предприятий, органов общественных объединений", - говорится в заявлении Хашиг. 

Хашиг также подчеркнул, что агентство "Апсныпресс" в соответствии с положением статьи 40 "Закона о СМИ Абхазии" предоставило возможность "Сухум-Банку" дать опровержение публикации Госкомпании "Абхазтоп".  

В связи с этим Руслан Хашиг призывал "Сухум-Банк" отозвать исковое заявление в отношении "Апсныпресс".

© Sputnik / Адлейба Леон
Защитить репутацию: "Сухум-Банк" подал иск на "Абхазтоп" и "Апсныпресс"

Первого июля на сайте агентства "Апсныпресс" было опубликовано заявление ГК "Абхазтоп" о незаконной выдаче "Сухум-Банком" подведомственной ей организации "Гудаутская нефтебаза" кредита в размере 40 миллионов рублей в 2015 году. В настоящее время, по данным кредитора, "Гудаутская нефтебаза" должна "Сухум-Банку" 63 миллиона 365 тысяч 620 рублей.

При этом в феврале 2020 года судебным исполнителем было вынесено постановление о передаче на торги арестованного имущества – здания и сооружения "Гудаутской нефтебазы". Но продажа залога стала проблемой, так как "Гудаутская нефтебаза" - госимущество, и Государственный комитет по управлению госимуществом отказался реализовать на торгах имущественный комплекс.

По мнению нового руководства "Абхазтопа" и Министерства экономики республики, кредит был выдан с нарушением требований Гражданского кодекса и законодательства Республики Абхазия в части обязательного согласования сделки с Министерством экономики, а также без учета запрета на залог имущества, ограниченного в обороте, так как к моменту выдачи кредита "Гудаутская нефтебаза" уже имела значительную задолженность перед другим поставщиком.

Второго июля "Сухум-Банк" отреагировал на сообщение "Абхазтопа", отметив, что законность действий "Сухум-Банка" подтверждена вынесенными Арбитражным судом Абхазии актами. Кроме того, банк сообщил о наличии в их распоряжении гарантийного письма от имени экс-гендиректора "Абхазтопа" Даура Тарба. Позиция "Сухум-Банка" также была опубликована на сайте "Апсныпресс".

8 июля "Сухум-Банк" подал иск на Госкомпанию "Абхазтоп" и Государственное информационное агентство "Апсныпресс" о защите деловой репутации.

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