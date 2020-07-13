Более 70 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре

Гуманитарный коридор на КПП "Ингур" будет открыт с 13 по 15 июля с 9:00 до 19:00 часов и с 16 по 17 июля с 9:00 до 15:00 часов.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Ингур" к 15:00 13 июля пересекли 74 человека, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

По ее словам, на КПП "Ингур" для контроля состояния переходящих границу во время работы гуманитарного коридора будут дежурить сотрудники Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и районных санитарно-эпидемиологических служб.

"Все переходящие гуманитарный коридор лица будут обследованы, у них будет забран биоматериал и вручены документы, по которым они должны будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней, так как в Грузии продолжают регистрировать случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Районные СЭС и участковые службы МВД будут предупреждены, чтобы лица были под наблюдением", - отметила она.

По данным начальника пограничного отряда Службы государственной безопасности Рустама Латипова, к 13 июля в Грузии находятся более 300 человек, постоянно проживающих в Абхазии.

"Из тех, кто возвращается, лишь несколько человек находились на лечении, остальные – жители Галского района, которые по различным обстоятельствам находились в Грузии", - добавил он.

О том, что для приема находящихся в Грузии жителей Абхазии на КПП "Псоу" будет открыт гуманитарный коридор, стало известно в субботу 11 июля.

Коридор для жителей Абхазии будет открыт с 13 по 15 июля с 9:00 до 19:00 и с 16 по 17 июля 2020 года с 9:00 до 15:00.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;

общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);

вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,

справка (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;

для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз коридор на границе с Грузией открывали с 22 по 24 июня. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехали 907 человек.