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Более 70 человек вернулись в Абхазию по гуманитарному коридору на Ингуре

© Sputnik
В Абхазии
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Гуманитарный коридор на КПП "Ингур" будет открыт с 13 по 15 июля с 9:00 до 19:00 часов и с 16 по 17 июля с 9:00 до 15:00 часов.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Ингур" к 15:00 13 июля пересекли 74 человека, рассказала в интервью радио Sputnik главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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По ее словам, на КПП "Ингур" для контроля состояния переходящих границу во время работы гуманитарного коридора будут дежурить сотрудники Службы государственной безопасности, Министерства внутренних дел и районных санитарно-эпидемиологических служб.

"Все переходящие гуманитарный коридор лица будут обследованы, у них будет забран биоматериал и вручены документы, по которым они должны будут находиться на самоизоляции в течение 14 дней, так как в Грузии продолжают регистрировать случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Районные СЭС и участковые службы МВД будут предупреждены, чтобы лица были под наблюдением", - отметила она.

По данным начальника пограничного отряда Службы государственной безопасности Рустама Латипова, к 13 июля в Грузии находятся более 300 человек, постоянно проживающих в Абхазии.

"Из тех, кто возвращается, лишь несколько человек находились на лечении, остальные – жители Галского района, которые по различным обстоятельствам находились в Грузии", - добавил он.

О том, что для приема находящихся в Грузии жителей Абхазии на КПП "Псоу" будет открыт гуманитарный коридор, стало известно в субботу 11 июля.

Коридор для жителей Абхазии будет открыт с 13 по 15 июля с 9:00 до 19:00 и с 16 по 17 июля 2020 года с 9:00 до 15:00.

Пересечение государственной границы будет возможно при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Республики Абхазия, удостоверяющий личность гражданина РА за пределами Республики Абхазия;
  • общегражданский внутренний паспорт гражданина Республики Абхазия (образца 2016 года);
  • вид на жительство иностранного гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего на территории Республики Абхазия,
  • справка (форма № 9), выданная органами МВД Республики Абхазия;
  • для детей в возрасте до 14 лет необходимо свидетельство о рождении на каждого ребенка.

В прошлый раз коридор на границе с Грузией открывали с 22 по 24 июня. За время работы гуманитарного коридора через абхазо-грузинскую границу в республику заехали 907 человек.

 



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