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Продлен конкурс на проекты памятников Сергею Багапш в Сухуме и Очамчыре

© Sputnik / Акоп Кущян
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200713/1030528722/Prodlen-konkurs-na-proekty-pamyatnikov-Sergeyu-Bagapsh-v-Sukhume-i-Ochamchyre.html

Памятники второму президенту Абхазии Сергею Багапш планируется установить на площади имени Багапш в Сухуме и в городе Очамчыра.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Сроки проведения международного конкурса на лучшие проекты памятников второму президенту Абхазии Сергею Багапш продлены до 10 декабря 2020 из-за отсутствия заявок на участие, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики. 

Памятники Сергею Багапш планируется установить на площади имени Багапш в Сухуме и перед зданием администрации Очамчыры.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Положении "О проведении открытого международного конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия С.В. Багапш".

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года. 

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