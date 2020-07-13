Продлен конкурс на проекты памятников Сергею Багапш в Сухуме и Очамчыре

Памятники второму президенту Абхазии Сергею Багапш планируется установить на площади имени Багапш в Сухуме и в городе Очамчыра.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Сроки проведения международного конкурса на лучшие проекты памятников второму президенту Абхазии Сергею Багапш продлены до 10 декабря 2020 из-за отсутствия заявок на участие, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики.

Памятники Сергею Багапш планируется установить на площади имени Багапш в Сухуме и перед зданием администрации Очамчыры.

С условиями конкурса можно ознакомиться в Положении "О проведении открытого международного конкурса на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия С.В. Багапш".

Конкурс на памятники второму президенту был объявлен 1 июля 2019 года.

Второй президент Абхазии Сергей Багапш родился 4 марта 1949 года. В 2005 году был избран президентом Абхазии, в 2009 году переизбран на второй срок. Ушел из жизни 29 мая 2011 года.

Читайте также: