Назначен замначальника Госуправления Абхазии по строительству и ЖКХ

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Распоряжением Кабинета Министров заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назачена Эcфирь Майтоп. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Девятнадцатого июня президент Абхазии Аслан Бжания назначил начальником Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Цимцба.

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству вносит в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов по вопросам строительства, архитектуры, градостроительства, осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор за качеством строительства и правильностью приемки объектов в эксплуатацию.

Управление проводит проверки деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства органов государственного управления.

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