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Эсфирь Майтоп

Назначен замначальника Госуправления Абхазии по строительству и ЖКХ

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200713/1030529236/Naznachen-zamnachalnika-Gosupravleniya-Abkhazii-po-stroitelstvu-i-ZhKKh.html

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб подписал распоряжение Кабмина в понедельник 13 июля.

СУХУМ, 13 июл - Sputnik. Распоряжением Кабинета Министров заместителем начальника Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назачена Эcфирь Майтоп. Об этом сообщается на сайте Кабмина. 

Девятнадцатого июня президент Абхазии Аслан Бжания назначил начальником Государственного управления республики по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Цимцба.

Государственное управление Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству вносит в установленном порядке в Кабинет Министров Республики Абхазия проекты нормативных правовых актов по вопросам строительства, архитектуры, градостроительства, осуществляет государственный архитектурно-строительный надзор за качеством строительства и правильностью приемки объектов в эксплуатацию.

Управление проводит проверки деятельности в сфере строительства, архитектуры и градостроительства органов государственного управления.

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