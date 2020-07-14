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Штраф, подписка и уголовное дело: в Гудауте задержали мужчину с марихуаной

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200714/1030529755/Shtraf-podpiska-i-ugolovnoe-delo-v-Gudaute-zaderzhali-muzhchinu-s-marikhuanoy.html

За незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, согласно УК Абхазии, грозит тюремный срок от года до трех лет.

СУХУМ, 14 июл - Sputnik. Сотрудники ОВД Гудаутского района в результате проведенных оперативных мероприятий задержали мужчину, у которого во время личного досмотра была обнаружена и изъята марихуана.

"Гражданин Темур Хагба в ходе обязательного медицинского освидетельствования на предмет потребления наркотических веществ отказался от сдачи биоматериала на исследование и в нарушение статьи 45 КоАП (незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) судом Гудаутского района подвергнут административному наказанию в виде взыскания штрафа в размере 700 МРОТ - 42 000 рублей", - говорится в сообщении на сайте МВД Абхазии.

Хагба вменяется преступление, предусмотренное частью первой статьи 223 УК Абхазии (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Мужчина отпущен под подписку о невыезде.

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Теги:
преступность, марихуана, наркотики, Гудаута


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