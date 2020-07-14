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По новому графику: абхазские пенсии выплатят позже обычного

© Sputnik / Александр Кряжев
В Абхазии
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Sputnik Абхазия
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Согласно новому графику, финансирование пенсионных выплат для жителей районов Абхазии происходит 25 числа каждого месяца. Первыми пенсии получают жители Сухума и Сухумского района.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Финансирование пенсий для жителей Гулрыпшского и Галского районов произойдет на следующей неделе, рассказал Sputnik председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария.

По его словам, финансирование пенсий для жителей районов Абхазии началось с 25 июня. По графику первыми выплату получили жители Сухума и Сухумского района, далее жители Ткуарчалского, Очамчырского и Гудаутского районов, в ближайшие дни ожидается поступление выплат на карты жителей Гагрского района.

"К сожалению, задержка по выплате пенсий происходит во всех районах, так как раньше мы финансировали каждое 18 число месяца, а по новому графику начинаем производить выплаты каждое 25 число", - объяснил Гулария.

Также председатель Пенсионного фонда Абхазии отметил, что пенсии за июль начнут выплачивать уже с 25 числа.

Получателями пенсий и пособий в стране являются 44 685 граждан по 39 категориям, из них около 29 тысяч граждан – получатели пенсии по возрасту.

© Sputnik / Томас Тхайцук
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В июне в ходе рабочей встречи премьер-министра Абхазии Александра Анкваб с председателем Пенсионного фонда Денисом Гулария обсуждалось, что дата выплаты абхазской пенсии может быть сдвинута на неделю.

Во время той встречи Гулария рассказал о том, что из-за снижения темпов пополнения бюджета Фонда реальны нарушения сроков выплат пенсий в июне и в последующих месяцах. 

Он отметил, что поступления страховых взносов как от хозрасчетных организаций, так и от государственных учреждений существенно снизились.

На счету Пенсионного фонда находится 8 миллионов 400 тысяч рублей при ежемесячной потребности для финансирования пенсий в 91 миллион рублей, отметил Гулария и добавил, что ведется работа по взысканию задолженностей перед Фондом.

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