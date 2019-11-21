Миллиард на пенсии: Парламент Абхазии принял бюджеты шести внебюджетных фондов

Законопроекты о бюджете внебюджетных фондов Абхазии были рассмотрены на заседании Парламента республики в четверг 21 ноября.

СУХУМ, 21 ноя – Sputnik, Асмат Цвижба. Депутаты Народного Собрания Абхазии приняли в первом чтении бюджеты шести внебюджетных фондов республики на заседании в четверг 21 ноября.

В первом чтении был принят бюджет Пенсионного фонда Абхазии, доходы и расходы которого в 2020 году должны составить один миллиард 42 миллиона 734 тысячи рублей.

В этом году расходы фонда увеличились более чем на 92 тысячи рублей. Основная часть расходов будет направлена на социальную политику и пенсионное обеспечение граждан. Доходы бюджета формируются за счет поступления страховых взносов, задолженностей от предприятий и организаций, а также от межбюджетного трансферта из республиканского бюджета.

"К сожалению, задолженность предприятий растет, в том числе и госпредприятий. Но, если посмотреть на пенсионные выплаты, по сравнению с прошлым годом их финансирование не уменьшилось, а даже увеличилось на 53 миллиона рублей", - отметил руководитель фонда Денис Гулария.

Доходная и расходная части Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии в 2020 году составят 128 миллионов 337 тысяч рублей. Доходы Дорожного фонда Абхазии составят 82 миллиона рублей, а расходы - 90 миллионов рублей. Дефицит бюджета фонда будет финансироваться за счет переходящих остатков средств на первое января 2020 года.

Проект бюджета на 2020 год представил и Фонд обязательного медицинского страхования Абхазии. Прогнозируемые доходы и расходы фонда - 42 миллиона 221тысяча рублей.

На заседании был представлен новый руководитель Фонда социального страхования и охраны труда Абхазии – Бакур Бебия. Доходы и расходы фонда в 2020 году составят 109 миллионов 434 тысячи рублей. Руководитель фонда также отметил, что в будущем году максимальный размер пособий за месяц по временной нетрудоспособности не может превышать 15 110 рублей, а по беременности и родам – 20 192 рубля.

Исполнительный директор Фонда репатриации Абхазии Энвер Чамагуа рассказал, что в 2020 году бюджет фонда составит 156 миллионов 246 тысяч рублей.

Депутата Парламента Александра Анкваб поинтересовался у Чамагуа, есть ли у фонда собственная оранжерея, так как на букеты фонда ранее было выделено 200 тысяч рублей. Чамагуа подчеркнул, что все отчеты по расходам фонда за предыдущие годы находятся в Контрольной палате Абхазии, а депутат Парламента Натали Смыр объяснила, что вопросы о расходах необходимо задавать руководителям бывшего Министерства по репатриации.

Читайте также: